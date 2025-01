Piden al TC que prórroga del Reinfo sea declarada inconstitucional

El Colegio de Abogados de Loreto solicitó al Tribunal Constitucional (TC) que declare inconstitucional la disposición del Congreso de la República, promulgada en diciembre pasado, que permitió prorrogar nuevamente el proceso de formalización minera (Reinfo) hasta el 30 de junio de 2025.

En su requerimiento, el gremio recordó que su petición inicial fue presentada el 13 de noviembre de 2023 y que desde esa vez el TC no se ha pronunciado.

La primera solicitud buscó que se dejara sin efecto los artículo 1 y 2 de la Ley N° 31388 que prolongaban el Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2024.

Ahora, debido a que el Parlamento amplió otra vez el plazo, a través de la Ley N° 32213, el colegio de abogados solicitó al TC que extienda la aplicación de la demanda a esta última decisión del Legislativo por repetir los mismos “vicios de inconstitucionalidad”.

“Lo que buscamos con este pedido es que el TC no tenga la excusa de decir que, como ha pasado el tiempo, la primera demanda ya venció y no tiene nada qué resolver, y no se pronuncie, dejando el tema sin solución”, explicó el abogado Samuel Abad a Perú21.

Abad, representante legal de los agremiados, dijo que es necesario que el máximo intérprete de la Carta Magna emita resolución y resuelva la contienda porque, de lo contrario, el Legislativo seguirá aprobando la prórroga.

El Reinfo es un permiso que permite a los mineros informales a formalizarse en un plazo de tiempo. Sin embargo, en la práctica, estos continúan realizando las actividades ilícitas, como la extracción de mineras y el uso de explosivos, sin ningún control.

