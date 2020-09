Las principales reglas para las elecciones generales del 11 de abril de 2021 están definidas. La última en aprobarse fue la de financiamiento de partidos políticos. Veamos cuáles son algunas de ellas.

Respecto a la participación ciudadana, se dispuso que, en el marco de la pandemia, las mesas deberán funcionar entre las 7 a.m. y 7 p.m. Igualmente, se estableció que las personas dentro del grupo de riesgo de contagio que no voten o no participen como miembros de mesa, no serán multadas.

En cuanto a candidatos, solo podrán postular a las internas si están afiliados en un partido hasta el 30 de setiembre. Esta fecha también rige para que los nuevos partidos se puedan inscribir si buscan participar en los próximos comicios.

En lo referido a las elecciones internas, estas se podrán realizar bajo la modalidad de un afiliado, un voto; y a través de asamblea de delegados.

Por una reforma constitucional, no podrán participar en los comicios los condenados en primera instancia por delito doloso como autor o cómplice, es decir corruptos y asesinos, entre otros, quedan fuera.

En cuanto de la ley de financiamiento, esta indica que la ONPE tendrá acceso a las cuentas bancarias de las organizaciones para una fiscalización adecuada y analizará la información de los aportes en campaña.

Asimismo, se ordenó que si los partidos reinciden en sanciones muy graves, como recibir dinero de condenados por narcotráfico o terrorismo, se suspenderá su inscripción.

Datos:

- Está pendiente aprobar el proyecto de ley del JNE que propone que la inscripción de las listas de candidatos se realice hasta el 11 de enero. Ello porque las internas se harían del 19 al 27 de diciembre.

- La norma vigente dispone que la presentación de listas sea hasta el 22 de diciembre.

VIDEO RECOMENDADO:

Karem Roca es demandada por S/ 3.5 millones tras afirmación sobre estudio de abogados (VIDEO)