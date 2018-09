Lo que hicieron ayer 26 de los 62 legisladores de Fuerza Popular al firmar un comunicado, durante la sesión del Pleno, que ratificaba lo adelantado por su colega de bancada y presidente del Congreso, Daniel Salaverry, fue mover el sólido suelo en el que parecía estar parado Fuerza Popular.

El pasado lunes, Salaverry reiteró que el Parlamento tenía hasta el 4 de octubre para aprobar las cuatro reformas políticas y judiciales propuestas por el Ejecutivo. “Tenemos que llegar, quien asume un compromiso tiene que honrar ese compromiso”, manifestó.

En el comunicado suscrito se leía: “Los congresistas de Fuerza Popular que suscribimos la presente expresamos ante la opinión pública nuestra plena predisposición para cumplir el acuerdo de la Junta de Portavoces, del jueves 13 de setiembre, de aprobar las reformas de justicia y políticas hasta el 4 de octubre del presente año”.

Entre los firmantes aparecen Karla Schaefer, Mario Mantilla, Carlos Tubino y Federico Pariona. No figuró ningún nombre de los que integran el círculo cercano a Keiko Fujimori, como Rosa Bartra y Luis Galarreta. Tampoco la vocera de la bancada, Úrsula Letona.

“No es usual que este tipo de comunicados no lo firme la vocera la bancada”, señaló en Canal N Paloma Noceda, ex integrante de ese bloque.

Perú21 conoció que, tras saberse de esta sorpresiva decisión de más de una veintena de fujimoristas, un grupo de los que no estamparon su firma se reunió cuando Salaverry suspendió la sesión del Pleno, cerca de la 1:30 p.m.

Según fuentes parlamentarias, Bartra y Luz Salgado expresaron su molestia por la decisión adoptada por sus colegas de bancada.

Incluso, de acuerdo con las fuentes, Bartra se refirió al titular del Legislativo: “Allá Salaverry, que se las arregle con sus 26 (congresistas)”.

Entre los legisladores que suscribieron el documento, algunos no sabían que el resto de sus compañeros no se adherirían. Uno de los congresistas expresó que el escrito fue enviado desde la Presidencia del Parlamento.

Una de las legisladoras que no firmó, en comunicación con este diario, descartó fricciones al interior de su bloque. “Todos respaldamos el compromiso de nuestra vocera y la Mesa Directiva de aprobar los proyectos en la fecha comprometida”, sostuvo.

Aprueban otra reforma



Tras seis horas de debate, el Congreso aprobó ayer la ley sobre el financiamiento de partidos políticos con 92 votos a favor, 10 en contra y una abstención. El artículo 35 de la Constitución dispone que el financiamiento privado se realizará a través del sistema financiero y si es de origen ilegal, se impondrá sanción administrativa, civil o penal. La propaganda electoral en radio y televisión privada se efectuará mediante el financiamiento público indirecto (franja electoral). Esta es la segunda reforma de las cuatro que impulsa el Gobierno.