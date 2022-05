En bloque, universidades públicas y privadas rechazaron la aprobación de la autógrafa de ley que propone modificar la conformación del consejo directivo de la Sunedu. A través de un comunicado, el Consejo Directivo de la Asociación de Universidades Nacionales del Perú y los rectores de la Asamblea General del Consorcio de Universidades expresaron su rechazo ante la aprobación de tres proyectos de ley que, resumidos en uno, atentan contra la reforma universitaria.

“Lamentamos la deliberada distorsión del concepto de autonomía universitaria y su empleo con el propósito de contravenir los principios que animan la reforma, anteponiendo intereses ajenos a la vida universitaria y retrocediendo así a un modelo fracasado, como en el caso de la extinta Asamblea Nacional de Rectores”, se lee en la misiva firmada por la PUCP, UPCH, UP, ULima, UNI, UNALM, UNSA, UNSCH, entre otras.

DEFIENDEN LA REFORMA

En tanto, el titular de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, advirtió que el dictamen “en realidad esconde un propósito más oscuro, plagado de intereses, con el propósito de retroceder lo avanzado en la reforma universitaria, pues se busca regresar a un sistema sin supervisión y donde se actuaba con total impunidad”. En ese sentido, pidió al Ejecutivo que lo observe.

En diálogo con Perú21TV, el legislador Álex Flores (PL) lamentó que el Congreso –y la mayoría de su bancada– haya votado a favor de dicha ley. Dijo que él mismo pedirá al presidente Pedro Castillo pronunciarse en contra. Desde el Ejecutivo, tanto el premier Aníbal Torres como el ministro de Justicia, Félix Chero, no fueron claros sobre la posibilidad de observar el texto.





Asimismo, la Asociación de Universidades Nacionales del Perú también se opuso a la iniciativa del legislativo que ha sido apoyada por Renovación Popular, Fuerza Popular y Perú Libre. “Exhortamos al Ejecutivo a observar la autógrafa de ley, por tener vicios de inconstitucionalidad. En caso se promulgue, la AUNAP, que representamos a 38 universidades públicas, presentaremos una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para corregir este grave daño al sistema universitario y al país”.

La verdadera autonomía

Por Enrique castañeda// Rector UPCH

Para defender la calidad de la educación y los derechos de los estudiantes, el Ejecutivo debería observar este proyecto de ley. Aparte de las universidades que están en el consorcio, hay 38 universidades nacionales que también se han manifestado en contra de estos proyectos de ley mal llamados ‘ley de autonomía universitaria’, y digo mal llamada porque un grupo de congresistas está traficando con un concepto de autonomía que no puede ser usado para que hagan lo que quieran. Cuántos profesionales estafados no tienen actualmente trabajo, no se trata de repartir cartones se trata de que los egresados se interesen en el mercado laboral productivamente esa es la responsabilidad que recae en nosotros como autoridades.

Hablan sobre un dictamen que “restablecerá la autonomía universitaria” y yo hago la siguiente pregunta, eso significa que todos los años que se ha implementado la reforma desde 2014, ¿hemos vivido sin autonomía universitaria?, ¿significa que las universidades no hemos implementado mejoras importantes? Este proceso de reforma ha sido muy importante para poder limpiar lo que se permitió en gobiernos pasados, ese ingreso masivo de universidades fachada que han estafado a estudiantes con objetivo mercantilista. La verdadera autonomía se ejerce con responsabilidad y con rendición de cuentas. Nosotros tenemos que rendir cuentas a la sociedad, a los alumnos y a los docentes.

Defender la reforma

Por Rohel Sánchez//Exrector UNSA

En este momento corresponde defender la reforma universitaria. Debemos defender la calidad y excelencia académica, la investigación de impacto, la innovación, el desarrollo tecnológico, el emprendimiento, la internacionalización, la responsabilidad social, la transparencia, la rendición de cuentas y la forma creativa de gestionar una universidad que responda a estándares de calidad.

La única política sólida está en el proceso de consolidación y fortalecimiento de la reforma universitaria que ha impulsado la Sunedu desde 2014.

Tenga en cuenta

El 9 de mayo será la audiencia por la acción de amparo que la Sunedu interpuso en febrero contra el proyecto aprobado por el Congreso.

El canciller César Landa defendió la reforma universitaria. “La ANR no garantiza educación de calidad”, dijo.

