Del Solar: Con archivamiento del proyecto de inmunidad, "el Congreso se mete un autogol"

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar , aseguró este domingo que con el archivamiento del proyecto de ley que modificaba la inmunidad parlamentaria como parte de la reforma política "se mete un autogol".

Aseveró que la protesta que realizó junto con el presidente Martín Vizcarra y el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, no fue para imponer la reforma política, sino para que esta sea "considerada y debatida" por la representación nacional.

"Nosotros lo que vemos es que el Congreso lo primero que hace es que se mete un autogol y nos mete un autogol a todos. Quieren que confiemos más y estamos viendo un caso tras otro en que no se puede confiar. Archivar es quedarse callados, archivar es no discutir. Que se discuta. Archivar es decir 'no lo vamos a discutir'", sostuvo el jefe del Gabinete Ministerial en una entrevista con el programa "Punto Final".

"Nosotros hemos ido a protestar para decir esta es una reforma política seria que tiene que ser considerada. No tiene que ser aceptada como la hemos presentado, tiene que ser considerada, debatida", señaló.

Del Solar consideró, además, que con lo hecho por el Parlamento se da la imagen de que los legisladores "no quieren rendir cuentas ante la Justicia" y lamentó que en lugar de una autocrítica en el Legislativo, se piense que el Gobierno busca cerrar dicho poder del Estado.

"No quiero generalizar, pero la imagen que dan es que los congresistas no quieren rendir cuentas a la justicia cuando deben hacerlo y se protegen entre sí. De eso estamos hablando, de la confianza que el Parlamento ha perdido y toda la clase política también. Hablemos de eso, no hablemos de cerrar el Congreso, no la archivemos", indicó.

"No queremos cerrar el Congreso. No salgan a decir que la comunidad internacional debería preocuparse, la comunidad nacional está preocupada", remarcó.

-Cuestión de confianza-

Del Solar reiteró que el Ejecutivo no ha descartado utilizar la cuestión de confianza para la reforma política, pero reiteró que no ha sido planteada ni se ha pensado en ese mecanismo hasta el momento.

"Nosotros no hemos planteado en este momento la cuestión de confianza y claramente no está descartada y es un mecanismo constitucional, es importante que se diga, para tratar de desentrampar ciertas cosas, nosotros como Ejecutivo y legislativo. No queremos cerrar el Congreso", manifestó.