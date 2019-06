Jorge Nieto: "Los proyectos de reforma política tienden a ser presidencialistas"

El ex ministro de Defensa Jorge Nieto consideró que los proyectos de reforma política propuestos por el Gobierno "tienden a ser presidencialistas". En ese sentido, sostuvo que las iniciativas han sido planteadas "muy tomados por la coyuntura actual".

"Las reformas tienden a ser presidencialistas y yo creo que ese es un error. Yo creo que está muy tomada por la circunstancia actual, por un Congreso muy antipático, por un Ejecutivo más bien débil y acorralado. Estamos razonando muy tomados por la coyuntura", dijo en una entrevista con Agenda Política en Canal N.

Nieto aseguró que el presidente Martín Vizcarra ha aprovechado el sentimiento negativo que produce el Congreso en la población. Por esto, no se mostró sorprendido por el crecimiento de su aprobación.

Sin embargo, dijo creer que el mandatario no debería solo utilizar ese sentimiento negativo para su beneficio, sino que tendría que encausarlo positivamente.

"Creo que políticamente el presidente está aprovechando ese sentimiento antes de cambiarlo a algo positivo. El mejor modo de canalizarlo es transformarlo en políticas positivas que superen esa situación y que hagan que este sentimiento se transforme en algo mejor", señaló.

"El problema es que uno no gobierna solo transmitiendo los malos humores de la gente. El gobernante y el estadista tiene que hacer que ese mal humor que es legítimo se traduzca en una política elaborada que haga que ese sentimiento negativo se transforme en algo positivo", añadió.

MIGRACIÓN VENEZOLANA



En otro momento, el también ex ministro de Cultura indicó que no hay "ningún dato que haga valer la idea de que la inseguridad se debe a la migración venezolana" y dijo creer que el Gobierno no tiene claro que restricción plantearle a los ciudadanos de este país.

"No he visto ningún dato que haga valer la idea de que la inseguridad se debe a la migración venezolana, ningún dato. He visto las noticias, pero las noticias son impresiones. Las políticas públicas se hacen sobre datos y no los tenemos", manifestó.

"Parecería que la cancillería y el Gobierno no lo tienen claro [qué medida pedir]", concluyó Nieto.