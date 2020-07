La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, aseguró que lo aprobado por el Congreso el domingo pasado al eliminar el antejuicio político del presidente, los ministros de Estado, los magistrados del Tribunal Constitucional, los jueces y fiscales supremos así como otras autoridades “le hace daño al país y la institucionalidad”.

Consideró, en esa línea, que por “hacerle daño al presidente” el Legislativo le está haciendo daño al país en el marco de la lucha contra el coronavirus (COVID-19).

“Lo hecho por el Congreso no tiene ninguna consistencia técnica, no tiene ningún argumento técnico total y es improvisación. No solamente le hace daño a esa institución, sino que le hace daño al país y la institucionalidad”, sostuvo en diálogo con Ideeleradio.

“Por hacerle daño a Palacio de Gobierno y al presidente, esa reacción va a tener un costo muy alto y la tiene desde este momento porque el Ejecutivo en pleno está luchando contra la pandemia, estamos dedicados en cuerpo y alma a todas las regiones del país”, señaló.

El Pleno del Congreso de la República aprobó el domingo una modificación constitucional para eliminar la inmunidad parlamentaria y el antejuicio político del presidente, los ministros de Estado, los magistrados del Tribunal Constitucional, los jueces y fiscales supremos así como otras autoridades que poseían dicha prerrogativa.

Gloria Montenegro dijo que el Parlamento está buscando “cómo dejar mal al Gobierno” y actúa “de manera ‘politiquera’”. Pidió, en ese sentido, un mayor análisis a los legisladores para revertir lo aprobado en una segunda votación y evitar hacerle “más daño” al país.

“Ellos (los congresistas) pueden cambiar en sentido populista las cosas de tal manera de hacer quedar mal a un Gobierno, se está pensando no como peruanos, se está pensando de manera ‘politiquera’. Esto no es hacer política, es ver cómo dejar mal al Gobierno; eso no solamente afecta a un Gobierno, afecta a todo el país”, manifestó.

“Espero que haya mayor análisis, que salgan los técnicos, que salga la academia a evidenciar estos graves errores, de tal manera que en la segunda votación esto se pueda revertir”, indicó.

VIDEO RECOMENDADO

España: Aprueban extradición de César Hinostroza