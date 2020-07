El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, sugirió al presidente Martín Vizcarra que convoque al Consejo de Estado para “acercar” las posiciones entre el Ejecutivo y Legislativo y superar la confrontación política para hacerle frente a la emergencia sanitaria producto del coronavirus (COVID-19).

“Ahora estamos en una crisis y creo que el Consejo de Estado podría ser un espacio para abordar este tema, de manera que aprovecho para lanzar un mensaje al presidente del Congreso, al presidente de la República y a mis demás colegas para que en este espacio hagamos esfuerzos para debatir y acercar las posturas”, declaró a RPP Noticias.

“Tenemos un solo objetivo: salir de esta crisis sanitaria con la menor cantidad de víctimas”, agregó.

El pasado martes, Walter Gutiérrez envió una carta al presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, en la que expresa su “profunda preocupación” por las reformas constitucionales aprobadas el último domingo por el Pleno, referidas a la eliminación de la inmunidad parlamentaria y la prerrogativa del antejuicio para el presidente de la República, ministros de Estado, magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y defensor del Pueblo.

“Debo expresar mi más profunda preocupación debido a que el proyecto aprobado presenta insalvables vicios de inconstitucionalidad formales y materiales”, se lee en el documento.

Esta mañana, el Defensor del Pueblo indicó que “no permitirá” que se debilite la entidad que preside y dijo que el proyecto que elimina el antejuicio político de altos funcionarios “está herido de muerte”.

No descartó, en esa línea, que la entidad a su cargo pueda presentar una acción de inconstitucionalidad en caso la reforma constitucional se ratifique en la presente legislatura, ya que para él lo realizado por el Congreso transgrede derechos fundamentales.

“No quisiera adelantar, pero desde luego, nosotros no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Lo propio sucede con el TC, el acceso a la justicia y la independencia de los jueces son derechos fundamentales. Esperemos que no nos lleven a ese extremo (de presentar una acción de inconstitucionalidad), pero definitivamente en mi gestión no voy a aceptar que se debilite la Defensoría del Pueblo, eso no lo voy a aceptar de ninguna manera”, manifestó.

