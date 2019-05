Salaverry: "Espero que las reformas políticas más importantes puedan ser aprobadas para el 2021"

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry , dijo esperar que los proyectos de reforma política "más importantes" propuestos por el Gobierno de Martín Vizcarra "puedan ser aprobadas para estar expeditas el 2021". En esa línea, destacó que se haya reanudado el diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo para priorizar estas iniciativas.

"Esperemos que las reformas más importantes, sobre todo las reformas constitucionales que tienen que aprobarse en 2 legislaturas, puedan ser aprobadas en esta para estar expeditos para el 2021", sostuvo en diálogo con la prensa.

"Me parece importante que se reanude el diálogo, que se retome el diálogo entre el Ejecutivo, en este caso el primer ministro, el presidente, y las distintas fuerzas políticas del Congreso. Nosotros siempre hemos mostrado la predisposición para poder darle prioridad a las iniciativas del Ejecutivo y es importante que se reafirme esta predisposición en una reunión como la que ha habido hoy", señaló.

Asimismo, Salaverry aseguró que la Comisión de Constitución presidida por la legisladora Rosa Bartra (Fuerza Popular) está priorizando los referidos proyectos y reveló que la parlamentaria le ha asegurado que para el 19 de junio todas las iniciativas de reforma política tendrán dictamen.

"La Comisión de Constitución lo está haciendo [priorizando los proyectos de reforma]. Lo que pasa es que no solamente son 12 proyectos, sino son más de 130 tengo entendido", indicó.

"He conversado con la congresista Bartra y ella me asegura que al 19 de junio, todos estos proyectos van a haber sido debatidos y van a tener algún dictamen, ahora, lo que yo no puedo asegurar es si es que el dictamen va a ser aprobado o no por los congresistas", explicó.

Finalmente, el titular del Parlamento se refirió a la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos al ex titular del Ministerio Público Pedro Chávarry. Se mostró esperanzado en que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice su trabajo al respecto y resuelva sobre esta denuncia de manera "objetiva y autónoma".

"Estoy seguro, además, que el Congreso hará su trabajo y que la subcomisión evaluará las denuncias presentadas por la fiscal de la Nación. Más allá de eso no puedo pronunciarme porque es una comisión autónoma y yo espero que hagan su trabajo y resuelvan de manera objetiva", manifestó.