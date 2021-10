Miles de campesinos abarrotaron la explanada del complejo arqueológico de Sacsayhuamán en Cusco, desde ahí Pedro Castillo ha prometido favorecer a 2.2 millones de pequeños agricultores e incluirlos en la reactivación agraria, con líneas de crédito que se impulsarían a través de una banca de fomento agrario. Juan Manuel Benítez, ex ministro de Agricultura, tras el Lanzamiento de la denominada “II Reforma Agraria”, reflexionó a través de Perú21 sobre el riesgo que implica que el presidente Castillo haga anuncios “que son marketing político” sin explicar cómo serán asumidos presupuestalmente por el Ministerio de Economía y Finanzas.

“Los agricultores son los más afectados con los riesgos de la agricultura, desde el factor climático hasta el mercado. La reforma agraria es un paquete, no se puede dar crédito a cada productor, tendría que darse a asociaciones, cooperativas, y que de esta forma sea sostenible y puedan pagar también los créditos. Si el Estado va a prestar fondos que no regresan, perderemos los fondos y los capitales. Una banca de fomento agrario debe tener un fondo revolvente, es decir ‘presto, ahorro, cobro’. El Estado debe lograr que la agricultura tenga una rentabilidad, y que paguen los créditos con una taza muy baja y preferencial para los agricultores”, inidicó el ex ministro Benites.

Explicó Benites, además, que más allá de las buenas intenciones del presidente Pedro Castillo, debe existir un ‘cómo y de dónde’ y esa tarea le correspondería al MEF, si no existen salvaguardas a los créditos para los agroproductores, es el Estado quien los asumiría.

“No se menciona al Banco de la Nación, entonces, se entiende que sería una extensión del banco agrario o agro banco. Esto puede sonar bien para los agroproductores, pero también implica ciertas responsabilidades en cuanto al manejo de los recursos, recuperación de los recursos, manejo de tazas, y esos son recursos de todos los peruanos. Estamos hablando de 2.2 millones de unidades agropecuarias. Si estas demandaran mil soles cada una, no se ha especificado cómo se va a cubrir presupuesto. Si fuesen recursos nuevos, no sabemos si estos cuentan con el respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas, que se supone, tiene una política restrictiva”, explicó.

Finalmente, el exministro de agricultura detalló que si el Estado decide otorgar estos créditos, debería minimizar los riesgos.

“El principal riesgo será que no se puedan pagar los créditos, no se puede ir por la línea demagógica, sin salvaguardas. Tendremos un banco quebrado y quien asumiría las consecuencias sería el propio gobierno, ya que ellos lo están proponiendo”, finalizó.

Entrevista al exministro de Agricultura Juan Manuel Benites sobre la “II Reforma Agraria”