El sueño de Perú Libre podría quedarse en eso. No solo diversas bancadas del Congreso han cuestionado la propuesta de Pedro Castillo para que en las elecciones regionales y municipales de este año se incluya un referéndum para consultar si la población quiere o no una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente; también los miembros de la Comisión de Constitución han manifestado que se trataría de una iniciativa inconstitucional.

La presidenta del grupo que revisará el proyecto de ley del Ejecutivo, Patricia Juárez (FP), dijo que lo anunciado no está contemplado dentro de la Constitución. “En el artículo 206 de la Constitución se establece exactamente las posibilidades para la reforma total o parcial de la Constitución y dentro de ellas no está convocar un referéndum para preguntarle al ciudadano si quiere o no quiere una Asamblea Constituyente”, precisó a RPP.

En la edición de ayer de este diario, la vicepresidenta de la comisión, Gladys Echaíz (APP), advirtió que Castillo “sabe que al mandar un proyecto contrario a la Constitución está infringiendo la ley” y descartó su apoyo a la propuesta.

Proyecto sin respaldo

La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso tiene 19 miembros, entre ellos cinco de Perú Libre –incluidos Waldemar Cerrón y Guido Bellido– y uno de Perú Democrático (exbancada de Juntos por el Perú). También tiene cuatro de Fuerza Popular; dos de Alianza para el Progreso, Avanza País y Acción Popular. Y Podemos Perú, Renovación Popular y Somos Perú tienen un legislador cada uno.

Perú21 conversó con los integrantes que debatirán la propuesta de Castillo antes que el Pleno. Martha Moyano (FP) señaló que el proyecto de ley no sería aprobado en ese grupo pues el mandatario “no ha respetado el debido proceso para realizar reformas en la Constitución”.

Con ella coincidieron Héctor Ventura (FP) y Alejandro Aguinaga (FP). Este último dijo que la intención de Castillo “confirma su incapacidad de gobierno y carencia absoluta de conocimiento legislativo”.

“Más allá de la forma en cómo lo propone, esto no tendrá mayoría en el Congreso. Social y económicamente resulta impertinente porque acentúa incertidumbre y nos distrae de los temas de fondo que son el trabajo, la inversión, el alza de precios”, refirió Eduardo Salhuana (APP).

Wilmar Elera (SP) también consideró que “lo más probable” es que el proyecto sea archivado en la comisión. “Si sumamos esta propuesta con la que presentó Margot Palacios, vemos que hay irregularidades. No creo que pase al Pleno”, acotó. Sin embargo, Luis Aragón de Acción Popular –bancada que alberga a al menos seis congresistas señalados como ‘Los Niños’– dijo que “se debe iniciar un debate” sobre el tema.

Tenga en cuenta

Para reformar la Constitución, el Ejecutivo necesita 87 votos a favor en dos legislaturas del Congreso o 66 votos en una legislatura más un referéndum.

“El proyecto presentado por Margot Palacios todavía no ha sido debatido en la comisión, pero tiene la misma orientación que lo que ha adelantado el presidente ”, dijo Juárez.

”, dijo Juárez. “Existe un marco legal que no permite modificar el proceso electoral para agregarle algo nuevo”, sostuvo la Presidenta de la Comisión Constitución.