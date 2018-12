Referéndum 2018

NATALE AMPRIMO / Abogado constitucionalista y ex congresista



Yo creo que no debería aprobarse la no reelección de congresistas porque lo que haría es debilitar el nivel del Parlamento.

Tener parlamentarios sin experiencia no es bueno, el Parlamento requiere gente que sea experimentada. Si la población desea que estas personas no estén en el Congreso, pues simplemente deberá no votará por ellas. Pero no tiene sentido prohibir la reelección, solo debilita al Parlamento y mediocratiza el nivel parlamentario que tengamos a futuro.

Los parlamentarios no son los únicos cargos de elección popular que se pueden reelegir actualmente. La población también puede elegir en periodos consecutivos a los regidores y los consejeros regionales. ¿Por qué? Porque son cargos de carácter normativo, legislativo, que no tienen manejo del presupuesto, responden a ese criterio.

La no reelección en los casos ejecutivos, el presidente, los gobernadores regionales y los alcaldes provinciales y distritales se da porque podría haber abuso del uso del presupuesto para efectos de la reelección.

Considero que esta es una reforma populista que lo que busca simplemente es capitalizar el descontento que tiene la ciudadanía sobre la clase política, pero las instituciones no pueden responder simplemente a este tipo de razones.

Finalmente, la población tiene la potestad de elegir si reelige o no reelige al parlamentario.

ÁNTERO FLORES-ARÁOZ / Ex congresista



Estoy en desacuerdo con las cuatro reformas que se van a consultar este domingo en el referéndum, pero la principal que creo que no debe aprobarse es la de la no reelección de congresistas.

Creo que, de ser respaldada por la población, cuando entre en efecto vamos a tener un Congreso de gente improvisada probablemente, con calichines que no tienen experiencia sentados en sus curules.

Siempre en el Congreso necesitas gente que tenga una gran experiencia y también nueva sangre que lleve nuevas ideas, que refresque los debates. Pero si se aprueba esta no reelección, vamos a estar únicamente con congresistas de la sub 16.

Todo el mundo dice que los actuales parlamentarios son los peores, pero eso lo decimos hace mucho tiempo y, en realidad, los que elijamos nunca van a ser los peores.

Los congresistas de la República que tienen más cosas negativas que aspectos a destacar han ido en aumento. La responsabilidad de esa situación la tienen las agrupaciones políticas en conjunción con el electorado. Son corresponsables.

La solución para elevar la calidad de los legisladores es que los partidos políticos sean más prolijos en la selección de sus candidatos y que los electores miren bien las hojas de vida de los postulantes y sean severos en su voto y no se dejen llevar simplemente por simpatías o por campañas publicitarias millonarias.