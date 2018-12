Referéndum 2018: El país le dijo 'No' a la reelección de los actuales congresistas

Los resultados al 100% del conteo rápido elaborado por Ipsos Perú fueron el anticipo de las proyecciones preliminares que, horas después, daría a conocer la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) , y que confirmarían el triunfo de la propuesta del presidente Martín Vizcarra sobre las cuatro preguntas contenidas en el referéndum .

Las cifras no dejan lugar a dudas. En los cuatro planteamientos de reforma constitucional, la ciudadanía respaldó la fórmula que enarboló el mandatario en las últimas semanas. Le dijo Sí a la conformación de la Junta Nacional de Justicia (86.6%), a la regulación del financiamiento público a los partidos políticos (85.9%) y a la no reelección congresal (85.8%). Pero respondió también con un contundente y aplastante No a la restitución de la bicameralidad que, tal como fue concebida en el Parlamento, le sacaba la vuelta al espíritu original de la iniciativa presidencial.

De acuerdo a Ipsos Perú, el 90.3% de la población rechazó la bicameralidad. Solo el 9.7% votó a favor, lo que implica que el Congreso del quinquenio 2021-2026 se constituirá en una instancia totalmente remozada y sin ninguno de los 130 rostros que hoy conocemos.

INICIO DEL CAMBIO



Fue hace cuatro meses y medio que el jefe de Estado, en su mensaje a la nación por el aniversario patrio, anunció el referéndum sobre reformas judiciales y constitucionales. Ayer, concluida la votación, fue también él –acompañado por los integrantes de su gabinete ministerial que aplaudían el triunfo electoral– el primero en comentar los resultados a boca de urna que, dijo, son “el inicio del cambio que buscamos para el Perú”.

El mandatario subrayó que los resultados del referéndum “lo único que indican es que la democracia se ha fortalecido, que estamos en camino a hacer grandes cambios y que no hay vencedores ni vencidos. Aquí, quien ha ganado es el pueblo del Perú”, puntualizó.

Vizcarra expresó su “satisfacción, optimismo y compromiso para seguir trabajando” por el país, y recalcó reiteradamente que la consulta de ayer es solo el primer paso y aún queda “mucho por hacer”.

“Siempre hemos dicho que era sumamente importante este referéndum, pero el referéndum de por sí no cambia todo; es el inicio de un cambio que nosotros buscamos para el Perú y todos los peruanos”, agregó, al tiempo de agradecer a la población por acudir masivamente a las urnas. “No los vamos a defraudar”, acotó.

Asimismo, anticipó que en el transcurso de esta semana, y tras conocer los resultados oficiales del referéndum, hará un pronunciamiento para informarle al país sobre los próximos pasos que dará el Gobierno “para consolidar la democracia, la lucha contra la corrupción y el desarrollo”.

Horas antes, en Moquegua, adonde viajó para votar acompañado por su esposa, Maribel Díaz, ya había comprometido públicamente a todas las autoridades a acatar la voluntad popular.

ÉXITO POLÍTICO



En entrevista con Perú21.TV, el congresista Gino Costa destacó el alto nivel de respaldo a las propuestas de reforma del presidente de la República y, a partir de ellas, manifestó que el referéndum se constituye en un “éxito político” para Martín Vizcarra.

Añadió, sin embargo, que la lucha contra la corrupción “sigue siendo una labor prioritaria” para el mandatario toda vez que instituciones como el Ministerio Público y el Poder Judicial aún no han sido totalmente renovadas.

En ese contexto, Costa remarcó la importancia de la Junta Nacional de Justicia, en torno a la cual, reveló, ya el Ejecutivo tendría listo un proyecto de ley orgánica que deberá aprobar el Congreso de la República.

“En (el Ministerio de) Justicia están evaluando si se convoca a una sesión extraordinaria o se amplía la legislatura para discutir y aprobar la propuesta del Ejecutivo”, acotó.

“Tenemos un presidente empoderado que lidera el esfuerzo de la lucha contra la corrupción. Veremos qué pasa con la Junta Nacional de Justicia; hay avances, pero estamos muy lejos de haber derrotado a la corrupción en el ámbito de la justicia”, agregó.

LEGISLATURA EXTRA



El presidente de la asociación civil Transparencia, Allan Wagner, en tanto, habló sobre la necesidad de que se convoque a una legislatura extraordinaria del Parlamento para enero próximo a fin de debatir el proyecto de la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia que deberá ser presentado por el Poder Ejecutivo.

Advirtió que en este momento, por la desactivación del Consejo Nacional de la Magistratura, no hay ninguna instancia con capacidad de remover a un juez corrupto o de establecer procesos disciplinarios, por lo que demandó una actuación inmediata del Legislativo para implementar la Junta Nacional de Justicia.

“Es muy grave y hay la necesidad de actuar de inmediato. No se puede esperar que (el Congreso) regrese de vacaciones para recién considerar la ley orgánica (de la Junta). No se podría esperar tanto, no sería conveniente”, insistió.

“Esta es una oportunidad única para comenzar a limpiar todo lo que es el Poder Judicial y el Ministerio Público”, puntualizó.

SABÍA QUE



- La secretaria general de civil Fuerza Popular, Luz Salgado, afirmó que Vizcarra es el “ganador” del referéndum y que eso lo convierte en un “presidente plebiscitario”.



- La legisladora fujimorista no ocultó su fastidio por los cambios implementados con el referéndum.



- Ella es la segunda parlamentaria con más años de actividad congresal: 16, pero serán 19 años cuando termine este quinquenio.

TENGA EN CUENTA



- El Jurado Nacional de Elecciones detectó más de medio centenar de incidencias a nivel nacional.



- Entre ellas la demora en la instalación de mesas, propaganda electoral en centros de votación y material de sufragio incompleto.



- La Fiscalía dio cuenta de 15 personas intervenidas, algunas por infringir la ley seca.