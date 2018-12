Referéndum 2018

RAÚL FERRERO COSTA / Abogado constitucionalista



Este es un tema de mucha importancia y es una de las mayores garantías para que el sistema democrático funcione bien. Lo que pasa es que, desgraciadamente, la forma como se ha planteado ha generado mucha controversia.

Si querían realmente bicameralidad, ¿para qué le colocaron el tema de la cuestión de confianza, reduciéndola y castigando al Ejecutivo, para que perdiera su derecho de, eventualmente, si le niegan dos veces la confianza a un gabinete, disolver el Congreso?

Este tema ha quedado en el fondo solucionado con la resolución del Tribunal Constitucional (TC), que ha sido muy clara en decir que es inconstitucional la reforma que se hizo eliminando el derecho que tiene el presidente de la República sobre el voto de confianza.

El otro problema que no ha quedado aclarado es el de que, teóricamente, si prosperara la no reelección de los parlamentarios, los que pierdan el derecho a la reelección, si se aprueba la bicameralidad, van a querer acceder al Senado.

Parecería que hay un ánimo de crearle problemas a la bicameralidad que, además, inicialmente, fue planteada por el presidente.

La bicameralidad le da mayor estabilidad al régimen democrático. Por donde se le mire, la bicameralidad, en un país como el nuestro, habiendo tenido unicameralidad, es mejor. Hay muchas ventajas.

ANÍBAL QUIROGA / Abogado constitucionalista



Yo considero esencial regresar a la bicameralidad porque si se pierde esta oportunidad va a pasar mucho tiempo para volver a discutir este tema. La bicameralidad anulada fue una decisión de un golpe de Estado. La unicameralidad es una herencia del gobierno de Fujimori en la carta del 93 y debería ser subsanada.

Sin embargo, tengo la sensación de que por razones meramente políticas, en la medida que el regreso a la bicameralidad no es un tema popular, el presidente Vizcarra le ha quitado apoyo y ha pretextado los cambios del Congreso, cuando estos ya han sido subsanados con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ha invalidado el tema de la cuestión de confianza y la crisis del gabinete. Por lo tanto, esa sentencia al cumplirse eliminaría del proyecto de reforma toda referencia a ambas cosas, dejando solo el tema de la bicameralidad, pero, como vemos, el oficialismo no lo apoya porque las encuestas no la favorecen. Entonces, vemos una actitud meramente coyuntural y efectista por parte del Gobierno.

Creo que la posibilidad de votar a favor de la bicameraldiad es esencial para el cambio de la estructura del Congreso.

Todo el mundo está soslayando la sentencia del TC, que tiene calidad de cosa juzgada y que vincula a todos los poderes del Estado. Entonces los cambios que hizo el Congreso ya están fuera. Solo queda la pura bicameralidad y hay que apoyarla.