Emitió su voto. Alan García acudió a ejercer su voto en el Referéndum 2018 al colegio Carmelitas ubicado en la avenida Benavides de Miraflores, minutos antes de las once de la mañana.

El ex presidente y líder del Partido Aprista votó en la mesa 041450 del centro educativo de forma rápida y fue asediado por decenas de periodistas que se encontraban en el lugar.

Ya en su vivienda, señaló que el referéndum "tiene un lado positivo y un lado políticamente peligroso".

"Creo que el referéndum tiene dos aspectos, el primero es un conjunto de consultas que estoy seguro podrían haberse solucionado con diálogo entre el poder Ejecutivo y Legislativo. El otro aspecto es el aspecto político, de quienes quisieran convertir esto en una especie de plebiscito a favor de personas o de un regimen", manifestó.

Además, cuestionó qué tanto cambia la vida de las personas este proceso. "¿Cuánto soluciona el referéndum el problema de la inseguridad ciudadana?, ¿El desempleo?, ¿Después del referéndum qué? Prohibiendo la reelección de los actuales congresistas no garantiza la elección de un congreso mejor", sostuvo.

Tras el rechazo del asilo político que solicitó a Uruguay, el ex mandatario tuvo duras palabras para la consulta popular propuesta por Martín Vizcarra.

"Este referéndum que no entiende al pueblo y que no va a cambiar las cosas, ¿alguien cree que por que no se van a reelegir a los actuales parlamentarios, los del siguiente periodo van a ser muchísimo mejor?", cuestionó el ex jefe de Estado.