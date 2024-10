Rectora de San Marcos dice que NO RENUNCIARÁ y que universitarios se pelean "entre ellos"

Después de cuatro días de protestas estudiantiles y la suspensión de las elecciones de la Universidad San Marcos, la rectora, Jerí Ramón, descartó una posible renuncia y negó que haya permitido el ingreso de matones al campus.

Como se recuerda, los alumnos de la 'Decana de América' se alzaron en protesta contra el proceso electoral que se lleva a cabo para elegir a veinte decanos, autoridades de Gobierno y representantes estudiantiles.

En ese contexto, los universitarios denuncian que el sufragio que se iba a realizar esta semana presenta una serie de irregularidades que responderían a intereses políticos de la actual autoridad y, por ello, exigieron la nulidad del mismo.

"El comité electoral ha renunciado y esto, para nosotros, es importante. Yo también estaba de acuerdo con eso y con que se anule el proceso por los problemas que están ocurriendo en la universidad", anunció a RPP la rectora.

Sin embargo, al ser consultada por si ella también daría un paso al costado, lo descartó rotundamente: "Yo me mantengo en el cargo, no porque quiera, sino porque he sido elegida hasta el 2026. No es cierto que quiera perpetuarme en el cargo".

"Yo no tengo ningún interés de seguir como rectora; sería pecado mortal, porque cinco años en San Marcos es como manejar dos ministerios. Yo ni siquiera volvería a postular ni como decana, volvería a mis aulas", agregó Jerí Ramón.

Finalmente, al ser consultada por los matones que ingresaron al campus, la rectora descartó haber participado: "Entre ellos mismos se están enfrentando. Son los profesores de Sociales. Esta es una pugna política entre estudiantiles y autoridades".

