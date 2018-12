Recomiendan suspender 120 días a Moíses Mamani sin goce de haber

La Comisión de Ética Parlamentaria debatirá mañana lunes el preinforme elaborado por su Secretaría Técnica, que recomienda suspender por 120 días en el ejercicio de sus funciones y sin goce de haber al congresista de Fuerza Popular (FP) Moíses Mamani, acusado de tocamientos indebidos a una aeromoza de la empresa Latam Airlines, en el vuelo de Juliaca a Lima, el 14 de noviembre último.

El documento –que será puesto a consideración de los integrantes del grupo de trabajo que preside Janet Sánchez– sugiere, además, derivar el caso al Ministerio Público así como a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

En ambas instancias ya se ha tomado nota del mismo. Sin embargo, mientras la Octava Fiscalía Penal Corporativa abrió una investigación preliminar apenas se conocieron los hechos, en la Subcomisión de Acusaciones no se han admitido a trámite siquiera las dos acusaciones presentadas por el Frente Amplio y Nuevo Perú. Y es que su presidente, el fujimorista César Segura, alega que la revisión de los casos se hace por orden de llegada y el de Mamani es precedido por más de 150 expedientes.

CAMINO AL DESAFUERO

En ese contexto, fuentes legislativas indicaron que la suspensión por 120 días a Mamani sería “la menor” de las sanciones. “Aquí no hay solo una falta ética, sino un delito que tendrá que ser sancionado penalmente previo desafuero”, señalaron. Agregaron que en el caso de Ética, la recomendación responde a la gravedad de la falta, la actitud asumida por Mamani de negar los hechos y las contradicciones en su testimonio ante la comisión.

ANTECEDENTES

La investigación en Ética, se recuerda, se inició de oficio tomando como base el parte policial que consigna la denuncia de la agraviada: una aeromoza brasileña, así como el comunicado de respaldo de la aerolínea.

De acuerdo al testimonio de la tripulante ante la Policía, el parlamentario de Fuerza Popular “le tocó los glúteos desde la cintura hacia abajo en forma grotesca”. Este, sin embargo, lejos de reconocer su mal comportamiento, ha evadido su responsabilidad e, incluso, ha llegado a sostener que lo que se busca es “dañar su imagen”.

“NO HABRÁ BLINDAJE”

En declaraciones a Perú21, el vocero fujimorista, Carlos Tubino, informó que en la bancada no se ha vuelto a abordar el caso Mamani luego de que se formara un comité disciplinario. “Tenemos como principio no blindar a nadie. Espero que los congresistas que están en la Comisión (de Ética) actúen de acuerdo a eso”, indicó. No respondió si en el Pleno se allanarán a un eventual pedido de suspensión a su colega, pero aseguró que la decisión que tomen se basará en los fundamentos del informe de Ética.