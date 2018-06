Recomiendan investigar a Edwin Vergara por vínculos con narcotraficante

No solo al Ministerio Público no le convence las declaraciones brindadas por el legislador de Fuerza Popular , Edwin Vergara , sobre su relación con el narcotraficante colombiano Diego Sánchez Ospina. En el Congreso también dudan de su versión.

En su manifestación otorgada al fiscal José Cuya, y que fue difundida ayer por Perú21 , Vergara dijo que, siendo ya parlamentario, se reunió seis veces con Sánchez Ospina pero declaró que no recordaba por qué tuvo esos encuentros con él. “Yo tenía una relación amical con él, no recuerdo los motivos (de las reuniones)”, expresó en su declaración.

Además, dijo que no tenía “certeza” de si el hoy detenido delincuente había ingresado a la sede del Palacio Legislativo o a su despacho.

Al respecto, el legislador de Acción Popular Yonhy Lescano calificó de “inconsistente” la defensa del fujimorista y señaló que esa postura “es propia de quienes quieren negar lo innegable”.

“Esas son respuestas evasivas, eso no tiene validez, recuerda que tuvo reuniones pero no de qué hablaron, eso no se puede creer”, expresó a Perú21 .

Lescano sostuvo que este caso debe ser investigado en la Comisión de Ética y dijo no tener “ningún problema” en proponerlo. Sin embargo, recordó que el grupo de trabajo “se ha caracterizado por el blindaje” a otros congresistas.

El legislador oficialista Carlos Bruce coincidió con su colega en que Ética debe indagar a Vergara “porque por mucho menos a otra gente se le ha abierto investigación” en esa comisión.

“Mientras más general y etérea son las respuestas, menos contribuye a esclarecer los vínculos que pudo haber tenido, este es un problema del propio congresista”, apuntó en diálogo con este diario.

Bruce aclaró que, hasta el momento, la inmunidad de la que goza el miembro de FP no es un impedimento para la labor del fiscal; sin embargo, señaló que si se complica la indagación, el Ministerio Público puede solicitar que se le levante ese beneficio.

Por su parte, el integrante del Nuevo Perú Alberto Quintanilla indicó que Edwin Vergara “no está diciendo la verdad” y que, debido a ello, “se le debe exhortar a hacer memoria”.

En abril pasado, su bancada solicitó a la Fiscalía a investigar al fujimorista por sus vínculos con el narcotraficante. Actualmente, Vergara es testigo en el caso.

“El propio fiscal debe tomar las medidas que crea conveniente; estamos en el inicio de la investigación y por eso hay que insistirle al congresista a que declare con sinceridad, sin omitir información o hechos”, declaró a este medio.

Vergara aseguró que no sabía de las actividades ilícitas de Sánchez Ospina y explicó que, si bien fundó con su ex socio la empresa Pinturas Golden Colors, se separó de ella en 2016, dos años antes de la detención del ciudadano colombiano.

TENGA EN CUENTA

- El 4 de abril cayó Diego Sánchez Ospina, junto a otros miembros de una mafia, en un operativo policial que intervino un depósito de San Juan de Lurigancho en el que se halló cerca de una tonelada de clorhidrato de cocaína. 

- La hipótesis fiscal es que Pinturas Golden Colors, compañía que fundaron Edwin Vergara y Sánchez Ospina en 2014, sea una fachada para camuflar la venta de droga. 

- Los colombianos capturados se han acogido al silencio en la investigación.