No es la primera vez que el primer ministro Aníbal Torres tiene expresiones agraviantes contra la Policía Nacional. Y este jueves, en Cajamarca, extendió sus ofensivos comentarios a las Fuerzas Armadas. “(Con las rondas campesinas) desapareció el abigeato, el robo, la violencia contra la mujer; ya quisiéramos que nuestras fuerzas policiales y nuestras Fuerzas Armadas brindaran la misma seguridad a todo el país”, sostuvo.

El público agravio ameritó la respuesta contundente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que, a través de un comunicado, recordó su rol como institución tutelar del Estado y lamentó los comentarios de Torres que –subrayó– “desvirtúan la abnegada labor que desempeñan nuestros integrantes al servicio de la Nación”.

Solo después de eso, el jefe del gabinete –a través de un escueto tuit publicado al filo de la medianoche del jueves– ratificó su respeto a las fuerzas del orden. No hubo disculpas, menos un desagravio público, lo que agudizó el malestar y aumentó la indignación y repudio de distintos sectores sociales.

Recién ayer, a las 6 y 51 de la tarde y en medio de un Consejo de Ministros extraordinario, el titular de la PCM volvió a referirse al tema. Otra vez utilizó su cuenta de Twitter para escribir, en condicional, que “si con esto (sus expresiones) he ofendido a las Fuerzas Armadas, pido disculpas y ratifico mi compromiso de sumar esfuerzos por fortalecer a dichas instituciones”. Unas disculpas que parecieron salir de la boca para afuera.

Crítica unánime

El exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas general EP (r) César Astudillo subrayó que Torres “no puede menospreciar y ningunear a unas Fuerzas Armadas y una Policía Nacional cuyos mejores efectivos han fallecido o han sido emboscados, torturados y masacrados por la insania terrorista”.

“Eso parece que él no lo tiene claro, sus conceptos están equivocados y desfasados. No creo que lo que ha dicho sea un exabrupto, es una comparación ideologizada y llena de odio. Que haya sacado un tuit para lavarse la cara no es suficiente, el presidente tiene que tomar acción de inmediato. Aníbal Torres no merece el respeto ni de las Fuerzas Armadas ni de la Nación”, declaró en Perú21.TV.

Lenguaje de división

El exministro de Defensa Roberto Chiabra, en tanto, manifestó que las ofensivas frases de Torres requerían de una “respuesta inmediata” de los titulares del Interior y de Defensa, pero esta nunca llegó. “Se supone que el ministro de Defensa tiene procedencia militar, su silencio dice muy poco de su calidad como autoridad al frente del ministerio”, comentó a este diario.

Advirtió que ni Pedro Castillo ni el premier se han dado cuenta de que “en un escenario de crisis como el que atraviesa el país,lo que tienen que buscar es la unidad de todos los peruanos”. “El presidente mantiene un lenguaje de división entre peruanos y el primer ministro uno de incitación a la violencia y de descalificación de las instituciones”, añadió.

Por su parte, la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello cuestionó la actuación del Gobierno respecto a las Fuerzas Armadas. “Las usas para que te ayuden a arreglar el problema de seguridad que no puedes manejar porque cambias de ministro todos los días, para eso sí sirven; pero después las desprestigias porque quieres justificar una barbaridad”, manifestó.

DATOS:

En abril, el primer ministro pretendió responsabilizar a la Policía Nacional por la inmovilización social del 5 de abril, decretada por el Gobierno para impedir movilizaciones sociales en su contra.

Ese mismo mes, en declaraciones a una radio extranjera, manifestó que “la preparación (de la Policía) es deficiente”. Por estas expresiones fue duramente criticado y se vio obligado a ofrecer disculpas públicas. En esa ocasión, el presidente Castillo tampoco dijo nada.

