Todo tiene un límite. Las reiteradas intromisiones de los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y de Colombia, Gustavo Petro, en asuntos internos del Perú merecieron ayer el rechazo del Congreso de la República.

Por mayoría, 61 votos, el Pleno dio luz verde a la moción aprobada previamente por la Comisión de Relaciones Exteriores, a través de la cual se dejó constancia del rechazo del Legislativo “por los constantes e inaceptables actos de intromisión en asuntos de jurisdicción interna del Perú” por parte de AMLO y de Petro y que, subrayaron, “constituyen una violación al derecho internacional” en perjuicio de nuestro país.

Y es que, a partir del golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo, el 7 de diciembre, ambos mandatarios no han cesado de intervenir groseramente en la política interna peruana distorsionando más de una vez la realidad para defender a quien era su aliado ideológico en la región: Pedro Castillo.

En el caso de López Obrador, este no solo no ha dejado de arremeter contra el gobierno de Dina Boluarte, cuyo mandato constitucional desconoce, sino que ha señalado que a Castillo lo “destituyeron y hostigaron” de manera desesperada sus adversarios en el Congreso y las élites hasta que lograron destituirlo, omitiendo deliberadamente que fue el “profesor rural” al que busca victimizar quien pateó el tablero democrático.

Petro, ayer mismo, volvió a defender a Castillo. Insistió en que es un presidente "elegido popularmente sin poder ejercer su cargo y detenido sin sentencia de juez penal".





INTROMISIÓN

Por eso, en el Pleno, la mayoría de bancadas respaldó el pronunciamiento de rechazo a estas posiciones intervencionistas de los mandatarios de México y Colombia. Adriana Tudela, vocera de Avanza País, acusó que “México no solo ha avalado el golpe de Estado sino que ha interferido con asuntos internos del Perú pretendiendo ofrecer un asilo cuando este ni siquiera había sido solicitado”. “Esto es violación flagrante del principio de no intromisión, de no injerencia contemplado en la Carta de las Naciones Unidas”, advirtió.

Jorge Montoya, portavoz de Renovación Popular, por su parte, sostuvo que la narrativa de ambos mandatarios busca confundir a la comunidad internacional. “Esta es una injerencia directa que afecta la dignidad nacional y todo congresista está obligado a defender sin excusa. El asunto es muy grave y debe ser atendido, estamos en una crisis política; (...) ya existe un movimiento separatista en el sur que es un acto de traición a la patria y vamos a denunciar”, alertó.

En contraste, los bloques alineados a Pedro Castillo cerraron filas en defensa de AMLO y Petro. Pese a la contundencia de las evidencias en su contra, 41 legisladores votaron en contra de la moción y cinco se abstuvieron.

SABÍA QUE

La moción exhorta a la Cancillería peruana a remitir, por los canales diplomáticos correspondientes, una copia de la moción a los gobiernos de México y Colombia.

La intromisión de AMLO en temas del Perú ha motivado que 100 parlamentarios de México critiquen su postura “abiertamente contraria a los principios constitucionales de la autodeterminación de los pueblos y la no intervención”.

