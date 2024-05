La primera mujer que ejerce ese importante cargo en APEC comparte con Perú21 los nuevos retos del Foro Económico Asia-Pacífico.

Varios miembros de APEC buscan una nueva arquitectura comercial en Asia-Pacífico. ¿Cuál es la visión compartida por parte de la organización sobre este tema?

Hace años, el consejo asesor empresarial presentó una propuesta para Asia-Pacífico. El TLC, la zona de libre comercio de Asia-Pacífico, estos son caminos hacia una integración económica más profunda para la región, así que trabajamos mucho en el proceso. La atención se centró en la liberalización y facilitación del comercio y las inversiones; eso hizo que las economías se involucraran en acuerdos de libre comercio, cada una de las economías del APEC inició sus propios compromisos. Hemos realizado cada vez más compromisos de este tipo, ahora que tenemos la Visión Putrajaya 2040 de APEC, con una nueva forma de ver el comercio y la inversión. Hemos trabajado mucho en la facilitación y la liberalización del comercio, pero hoy no se puede hablar de comercio e inversión sin incluir aspectos de sostenibilidad e inclusión. Ese es el tipo de conversaciones que mantendremos, en cierto modo resume lo que queremos hacer con la integración económica regional. Esos elementos tan importantes a los que no dedicamos demasiado tiempo en el pasado, hoy son los que tenemos que abordar. Una de las cosas de las que más habla Perú es APEC para la gente. Qué es APEC para el pueblo si no se habla de empoderamiento, inclusión y crecimiento económico.

¿De qué manera cree que es posible incluir a los sectores productivos B y C, para mejorar sus condiciones de vida a partir de la cooperación económica?

Creo que es muy interesante lo que está pasando hoy, porque el Perú ha dicho: queremos empoderarnos, incluir y crecer. Si nos fijamos en la estructura de algunas de nuestras economías, todos nuestros esfuerzos hasta la fecha se han centrado realmente en el sector formal, las micro, pequeñas y medianas empresas, las mujeres empresarias, ellos ya están en el sistema; pero si hablamos de inclusión, hay que mirar más allá de eso. Hay sectores de la sociedad que no están en ese sector formal y también contribuyen al crecimiento económico, si se quiere ser inclusivo hay que encontrar una manera de incorporar al sector formal a aquellas personas que no están, algunas de las discusiones son que hay que incorporar a estas personas a la economía formal y global. Hay que garantizar que aquellos que están en el sector formal puedan ver crecer sus negocios y hacer las reformas para que sea atractivo para los que no están.

¿Cómo fortalecer el crecimiento económico de Asia-Pacífico frente a la competencia económica de dos potencias mundiales?

La competencia es buena, pero el compromiso con la competencia es aún mejor, ya que los socios comerciales internacionales son muy importantes para todos nosotros. Por eso es importante seguir participando, porque es bueno para los negocios y para todos, no sirve de nada aislar a alguno. La idea de APEC, cuando hablamos de integración económica regional, significa involucrar a los diferentes socios, independientemente de sus posiciones ideológicas, somos un organismo informal y voluntario para que puedan comerciar, tenemos nuestras diferencias; pero los negocios son los negocios. Necesitamos trabajar juntos para hacer crecer el comercio, no solo para nosotros, sino para la región, porque todos tenemos cadenas de suministro vinculadas entre sí.

¿Cómo reforzar la cooperación económica en espacios como APEC para remediar el impacto geopolítico?

Queremos proteger nuestros propios intereses, pero al final, son organizaciones como APEC las que brindan una vía para conversaciones difíciles. Recientemente, hicimos una encuesta sobre lo que la gente piensa sobre APEC, uno de los resultados de esta fue que las organizaciones internacionales son importantes para desarrollar la fortaleza económica y algunos de los desafíos en el mundo no se pueden gestionar, ya sea el cambio climático o los problemas de seguridad cibernética que no pueden ser abordados por una economía individual por sí sola. Es necesario que trabajemos juntos para resolver estos desafíos, para superarlos.

Desde la experiencia de la cooperación económica, ¿cómo podemos adoptar medidas para controlar la inflación de los últimos años? Somos un organismo económico, no imponemos políticas macroeconómicas, pero lo que sí sabemos es que existen soluciones macroeconómicas para algunos de nuestros problemas. Lo que es importante en el caso de abordar temas como la inflación o la deuda pública es la discusión de encontrar la manera, que recae en el ministro de Finanzas. Cuando los ministros de finanzas y los banqueros centrales adjuntos se reúnen, estas son cosas que discuten y comparten sus prácticas. APEC es una plataforma importante para que compartan ese tipo de experiencias, de modo que luego los formuladores de políticas puedan tomar mejores decisiones.

TENGA EN CUENTA;

-El Perú es responsable de organizar más de 160 reuniones en el marco de APEC desde fines del año pasado y durante todo 2024.

-Según ComexPerú, desde nuestra incorporación a APEC en 1998, el intercambio comercial del Perú con las economías miembro creció, en promedio, 12% por año. El 66% del comercio de bienes del Perú ocurre con las economías APEC.

-En 2021 unas 5,200 empresas peruanas exportaron bienes a la zona APEC por un monto de US$37,994 millones, mientras que nuestras importaciones desde APEC alcanzaron US$30,479 millones.

