Reasignación de Junior Izquierdo a Moquegua es una represalia, asegura su abogado

El capitán PNP Junior Izquierdo fue asignado como "policía comunitario" a la región de Moquegua. La medida fue publicada el 16 de enero a través de la resolución firmada por el comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria.

De acuerdo a José Carlos Mejía, abogado de Izquierdo, la decisión policial se trata de "una represalia" en contra de su patrocinado. En ese sentido, indicó que el capitán PNP ya había sido cambiado de unidad e incluso de especialización, pasando de investigación criminal a orden y seguridad.

"Esta lista que ha salido el día de ayer, usualmente se conoce como 'la llorona'. Es una lista que tramita las solicitudes de oficiales que no están de acuerdo con sus cambios generales. Mi patrocinado no ha solicitado un reajuste, no ha solicitado un cambio", aseguró el letrado a RPP.

Mejía detalló que Izquierdo Yarlequé "debió continuar en la especialización de investigación criminal", debido a que cuenta con experiencia entre 2019 y 2024 en la Diviac. Además, manifestó que recibió una capacitación en esta área por parte de la PNP: "Si su propia institución lo capacitó en investigación, ¿por qué al año siguiente lo cambia de unidad?. Eso no es regular".

A pesar de mostrarse en contra de la medida, el abogado del capitán PNP anunció que su patrocinado acatará la decisión: "Mi patrocinado es una autoridad que sí cumple la ley y acata las ordenes de su superiores".

Testigo en caso Santiváñez

José Carlos Mejía señaló que Junior Izquierdo es testigo de "tres casos importantes para este país". Reveló que es testigo en una investigación preliminar que se le sigue al ministro Juan José Santiváñez cuando se desempeñó como viceministro de Orden Interno.

También es testigo de presunto abuso de autoridad y en el caso de presunto uso irregular del 'cofre' presidencial, que involucra a la mandataria Dina Boluarte.

El letrado aseguró que el traslado del capitán PNP "es para que mi patrocinado, en calidad de testigo, ya no siga concurriendo en estos tres casos".

"Al trasladarlo a otro departamento, si bien puede participar de forma virtual, hay ciertos actos que requieren su presencia física", advirtió.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO