A mediados del año pasado, entró en funciones uno de los Parlamentos más fraccionados de los últimos años. Con 130 legisladores agrupados en 10 bancadas, el Congreso ha sufrido varios cambios en los primeros siete meses de su gestión, siendo las alianzas y renuncias dos de las principales características presentes en la agenda legislativa.

Los grupos políticos que lograron ingresar a la representación nacional –en julio de 2021, antes de entrar en funciones– fueron: Perú Libre (37), Fuerza Popular (24), Acción Popular (16), Alianza para el Progreso (15), Avanza País (7), Renovación Popular (13), Somos Perú (5), Juntos por el Perú (5), Podemos Perú (5) y el Partido Morado (3).

Vamos por partes. Uno de los primeros en abandonar el grupo que le permitió alcanzar un escaño fue Héctor Valer, quien fue separado de RP luego de unas declaraciones donde dijo que “el deber de un demócrata es respetar las normas electorales, el Estado de derecho y las instituciones públicas”. Pese a que aseguró que se mantendría autónomo, poco después se unió –junto con los morados– a SP. Tras ello encontró asilo en Perú Democrático –la bancada de Guillermo Bermejo–, a donde volvió en silencio tras su brevísimo paso por la PCM.

Somos Perú –que fue impulsado por el expresidente Martín Vizcarra– protagonizó la primera alianza de bancada efectuada en el actual periodo legislativo. Aprovechando que el Partido Morado no alcanzó las plazas requeridas para ejercer como bancada –necesitaban al menos cinco congresistas– a fines de julio del año pasado, ambas agrupaciones anunciaron que formarían un solo frente legislativo.

No obstante, la marcada diferencia de ideas hizo que, en noviembre, los del PM anunciaran su renuncia a la coalición, “esperando conformar una nueva bancada más cercana a su pensamiento y líneas de acción”.

Otras movidas fueron las de los exRP Norma Yarrow, Jessica Córdova y Diego Bazán a Avanza País, así como la salida de Carlos Zeballos de AP.

Fragmentos del lápiz

Una de las agrupaciones que ha sufrido mayor número de deserciones es Perú Libre, bancada oficialista que lucha por mantener su mayoría en el Congreso.

Las primeras salidas se produjeron el 17 de diciembre, un día después de que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (AP) y Guido Bellido (PL) se abrazaran al término del debate de la moción de censura contra la acciopopulista, en el hemiciclo.

El gesto del expremier le costó al lápiz tres plazas. Se trata de la salida de la ministra de Trabajo Betssy Chávez, Hamlet Echevarría y Cerrón, Guillermo Bermejo quien era parte del ala oportunista de PL.

El 7 de enero, los desertores del oficialismo sorprendieron al adherirse a la nueva bancada Perú Democrático, junto con Valer y Carlos Zeballos. No contentos con ser cinco, días después se unieron Roberto Kamiche y Nieves Limachi, quienes dejaron PL en enero.

Oportunismo

Para el excongresista Richard Arce, la ola de cambios al interior del Parlamento es una muestra de oportunismo por parte de los nuevos legisladores. Agregó que, en el caso del lápiz –bancada que perdió mayor número de escaños– demuestra, además, que “nunca hubo un plan sólido”.

“Perú Democrático es una facción de Perú Libre y es una muestra de que no hubo nunca una propuesta ni proyecto político. Es puro oportunismo de personas que ni esperaban llegar al Congreso, cada uno juega con su propia agenda”, manifestó a Perú21.

NUEVO GRUPO. Bancada de Bermejo cuenta con siete miembros. (Foto: Guillermo Bermejo/Twitter)

En tanto, la politóloga Katherine Zegarra refirió que los parlamentarios buscan tener mayor libertad partidaria y por ello alientan alianzas cascaron a fin de obtener sus objetivos en el Legislativo.

“Lo más probablemente es que el número de grupos legislativos vaya en aumento. No solo por la búsqueda de libertad política, sino porque es muy costoso ser un parlamentario que no está agrupado, porque no cuentan con recursos y pierdes capacidad de negociación. A esos nuevos grupos parlamentarios ‘cascarón’ no los une nada, más que el poder de negociar, y eso afecta al Parlamento”, explicó a este medio.

TENGA EN CUENTA

Este 8 de marzo, el gabinete de Aníbal Torres acudirá al Congreso para presentar su plan de trabajo y solicitar el voto de confianza.

PL, PD y SP adelantaron que apoyarán al gabinete de Torres. APP, PP, PM y JP esperarán a escuchar la exposición del titular de la PCM antes de definir su postura. Avanza País, RP y FP no darían el voto.

“Recordemos que en 2016 entraron 6 bancadas y salieron 12. Se ha normalizado el transfuguismo parlamentario en el país”, lamentó Katherine Zegarra.

