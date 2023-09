Congresista Carlos Anderson: “No hay cambios, seguimos en lo mismo”

“No hay cambios, estamos en lo mismo. Son cambios de piezas, pero la visión del gobierno de Boluarte no cambia y no va a cambiar mientras en la dirección del gabinete siga el señor Alberto Otárola, que sigue actuando como jefe de Estado. Sigue la falta de entendimiento que es lo que le duele al país. Hoy hemos tenido una marcha de trabajadores de Gamarra exigiendo al Estado que le dé un mínimo de seguridad. Uno dice, pues, ojalá haya escuchado el Gobierno y cambie a su ministro del Interior, pero el señor queda inamovible. También tenemos temas en economía por resolver, por más que se han hecho cosas la economía no crece, la inflación sigue, Con Punche Perú parece puchero Perú. Defensa igual, yo no entiendo cómo después de haber derrotado a Sendero Luminoso aún seguimos en guerra con narcotraficantes. Seguimos gastando millones de soles en esto y no podemos terminarlo, es todo un misterio. No voy a descalificar a las personas elegidas como ministros ahora, pero sí al Gobierno y su poca habilidad para leer lo que demanda la ciudadanía. Lo que hay que hacer ahora es preguntarle a la nueva ministra de Educación si está de acuerdo con la visión de su antecesora acerca de lo peligrosa que es esa ley aprobada por el Congreso que condena la meritocracia y perjudica la educación. Preguntarle también al nuevo ministro de Trabajo qué piensa de su antecesor que hizo bien en dejar sin efecto ese reconocimiento de la Fenatep. Aquí lo que vemos es un cogobierno del Congreso y Ejecutivo”.





Expresidenta de Confiep, María Isabel León: “No entiendo la lógica de los cambios”

“En una función presidencial siempre será potestad del presidente o presidenta cambiar los ministros que considere necesarios. Hay una serie de debilidades en temas de seguridad, presencia de actos terroristas en la selva, una población civil indefensa, lo que amerita a tomar acciones inmediatas. Se supone que cuando hay estas cosas debería de haber una evaluación de carteras para hacer algunos cambios. No vemos cambios en el Ministerio del Interior, en Defensa, entonces no alcanzó a entender la lógica de todos estos cambios. La forma cómo se ejecuta en los gobiernos regionales el presupuesto por ejemplo debió ser considerado para el cambio en la cartera de Economía. Si hablamos de lo positivo, creo que la presencia de Ana María Choquehuanca en el sector Producción es un cambio muy interesante, ella está muy comprometida con la micro y pequeña empresa y esperamos el desarrollo de esta cartera. En el sector Educación, hay que señalar que la remoción de Magnet Márquez, que ha venido haciendo un trabajo en los últimos meses coherente y aceptado por los sindicatos, no es oportuno el cambio. Si esta salida de la ministra Márquez se debe a que ha manifestado públicamente que la ley que impulsó el Congreso va en contra de la meritocracia, y que ahora no va a ser cuestionada por el Ejecutivo, entonces, es una señal de mucha preocupación. La nueva ministra que asume va a tener que mostrar su posición contra esta ley que atenta contra la meritocracia y si ella va a continuar con esa misma línea”.





Exministros de Economía, Luis Miguel Castilla: “En Producción hay un buen jale”

“Partamos de lo positivo; el nombramiento de Ana María Choquehuanca es un buen jale, porque es una ministra con experiencia política y ha tenido presencia en gabinetes anteriores. Y, si hay algo que ha criticado al gobierno es su política de reacción hacia las pymes. Las dudas vienen por la salida de Magnet Márquez y el cambio en Trabajo porque parece que sus posiciones colisionaban con los intereses del Congreso. Lo más escandaloso es la aprobación de esta norma que atenta la meritocracia, que es una contrarreforma en realidad. Y, en el sector Trabajo, se viene una reunión del Consejo de Trabajo donde se tratará la pertinencia o no del incremento del salario mínimo. Lo peor para una economía es la incertidumbre y los cambios sucesivos; creo que el ministro de Economía tiene una difícil tarea por delante de salir de una etapa recesiva. Otra de las críticas que se han dado es la baja ejecución del presupuesto sobre la prevención del fenómeno de El Niño que no responde directamente al MEF sino a los ministerios sectoriales. La agricultura ha sido muy golpeada por la incapacidad de adquirir fertilizantes y ahora tenemos un ministerio que no ha estado a la altura. No se ha avanzado lo suficiente, es un sector muy sensible que no se le ha acompañado en todo este tiempo. El sector Transportes es muy importante por su presupuesto significativo, hay una gran apuesta por la infraestructura, los principales proyectos están en ese sector, incluida la ampliación de obras que están en curso”.





