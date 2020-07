La Comandancia General de la Policía propuso reabrir los penales de El Frontón y San Jorge. Así lo dio a conocer el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, quien informó que esos lugares serían para internar a los criminales que cometen delitos comunes y que son reincidentes. Esto ante los recientes casos de hampones que han sido liberados por la Fiscalía, por el riesgo al contagio de COVID-19.

Pero, ¿qué opinan un exministro del Interior y exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe); un exagente del Gein y exdirector de Inteligencia, y un Almirante en retiro de la Marina de Guerra?

El exministro del Interior José Pérez Guadalupe dijo que la idea del ministro puede ser con una buena intención, pero que “no hay ninguna infraestructura, y que El Frontón ya no existe”. No tendría ninguna utilidad práctica, señaló el también exjefe del INPE.

El ex-GEIN José Gil advirtió que Rodríguez está despertando un debate innecesario que no solucionará nada. “Es posible que la idea del ministro sea buena, pero no es para este tiempo. Hay que concentrarse en lo urgente”, señaló.

El almirante (r) José Cueto recomendó al ministro Rodríguez preocuparse por poner cárceles fuera de la ciudad. “San Jorge es un penal en pleno Centro de Lima”. Además, advirtió que sería costosísimo reconstruir El Frontón.

¿En qué está pensando el ministro Rodríguez? El Frontón se encuentra en ruinas. (GEC)

El titular de la cartera de Interior señaló que su sector se reunirá con representantes del Ministerio de Justicia y la Fiscalía para poder encontrar una solución. Una propuesta es la de reabrir cárceles en desuso, tales como El Frontón (en el Callao) y San Jorge, que servirían para encarcelar a los acusados y a los que se les dicte prisión preventiva.

