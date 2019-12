La Fiscalía de la Nación dispuso hoy reabrir la investigación al excongresista Jorge del Castillo por un pago irregular a su exasesora Dianne Monge. La pesquisa es por el presunto delito de peculado tras revelarse nuevos audios entre Del Castillo y la exservidora.

En diciembre de 2018, Monge, quien trabajaba en el despacho de Del Castillo, viajó a España por razones de estudios; sin embargo, el Congreso continuó pagando su remuneración y bonificaciones de enero de 2019.

Cuando fue interrogado por esta irregularidad, Del Castillo aseguró ante la Fiscalía que se trató de un error administrativo y que iba a devolver el monto a la cuenta bancaria del Parlamento.

“El congresista indicó que por un error atribuible al personal de su despacho, no comunicaron de tal hecho (el viaje fuera del país de Monge) a las instancias administrativas del Congreso, razón por la cual se le habría seguido abonando sus haberes; los cuales, sin embargo, ha cumplido con devolver como lo acreditó”, señala la disposición al hacer una recapitulación del caso.

Tras esta declaración y la devolución, la Fiscalía dispuso el pasado 11 de julio archivar la investigación de Del Castillo por presuntos delitos contra la administración pública. Sin embargo, recientes audios de llamadas entre el parlamentario y su exasesora, difundidos por Panorama, muestran que Del Castillo no solo habría autorizado el pago irregular sino que habría armado toda una estrategia para encubrir esta acción.

“Vas a cometer un error (si dices que yo te autoricé) y me vas a complicar la vida a mí por gusto, por gusto. Y yo creo que no merezco que me hagan daño”, le dice Del Castillo a Monge.

Estas grabaciones han sido tomadas por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, como nuevos elementos de convicción que ameritan la reapertura del caso.

“La nueva información da cuenta de que el congresista Jorge del Castillo tenía pleno conocimiento de que la servidora que se encontraba en España por razones de estudio, seguía recibiendo remuneraciones por parte del Estado”, señala la disposición de Ávalos.

“Pero lo más grave es que luego, el congresista urde toda una estrategia sin la participación de la servidora, a quien le pide que se mantenga al margen”, se añade.