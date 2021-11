Una de las personas que también llegó a la casa de Breña la noche del 10 de noviembre fue Raymundo Valverde Ríos, socio fundador del estudio de abogados que lleva el mismo nombre y especialista en derecho minero y otros.

Según la información a la que accedió Perú21, el abogado es asesor de la Comunidad de Aquia, presidida por Adam Damián, dirigente antiminero que lideró un paro indefinido a inicios de noviembre contra la principal minera de Áncash, Antamina, y que amenazó con radicalizar su protesta incluso con la muerte de campesinos y de los propios empleados de la compañía si es que el Ejecutivo no acogía su pliego de reclamos.

En declaraciones para este medio, Valverde explicó que la comunidad “tiene una agenda que se desarrolla hace un año” y por eso estuvo presentando documentación al gobierno. “No solo al actual, sino que hemos estado presentando solicitud de atención al pliego de reclamos desde 2020. Este año con Damián”, agregó.

LA VISITA

Valverde afirmó que el motivo de su llegada al lugar, desde donde estuvo despachando el presidente, fue para brindar una asesoría legal a Tania Peralta, una de las accionistas minoritarias de la empresa Abdala, la cual tiene como socio principal a Segundo Sánchez Sánchez, principal colaborador del presidente Castillo y quien precisamente cedió la casa en Breña a Castillo para la campaña electoral.

“Yo me acerqué a ese domicilio por la invitación de Tania Peralta. Ella tenía una pregunta y fui a resolverla, es una relación típica de consultas, no me he acercado como asesor legal minero”, dijo.

VIDEO RECOMENDADO

El procurador general del Estado, solicitó al secretario presidencial, Carlos Jaico, información sobre los encuentros que habría tenido el mandatario y otros funcionarios con empresarios. Además Comisión de Fiscalización del Congreso solicitará facultades de comisión investigadora por reuniones de Pedro Castillo en Breña. Acción Popular insta al mandatario Pedro Castillo explicar sobre reuniones extraoficiales en Breña.