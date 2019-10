Una de las voces jurídicas más consultadas durante la crisis política por sus conocimientos constitucionales ha sido el abogado Raúl Ferrero Costa, con quien conversamos en los dos momentos claves de la agitada jornada política vivida en el país: la disolución del Congreso y la juramentación de Mercedes Araoz. Al margen de cualquier interpretación, el exsenador invocó a la cordura al Ejecutivo y al Legislativo.

¿Cómo se explica que el Congreso haya sesionado pese a la disolución dispuesta por el presidente Martín Vizcarra?

El Congreso no debía sesionar tras el anuncio de cierre. Se está rebelando a lo dispuesto por el Ejecutivo y desconociendo lo que ha decidido. Por otro lado, recuerde que (en ese momento) no se había publicado el decreto que cierra el Congreso.

Por la noche, la norma fue publicada...

Si ya ha sido publicada en una edición extraordinaria de El Peruano, ya entra en vigencia (la disolución).

También juró Mercedes Araoz como presidenta. ¿Cómo interpretamos esto?

Es una presidencia bicéfala: existe un presidente que fue elegido y ahora una vicepresidenta que asume ante este golpe de Estado que le atribuyen a Vizcarra por salirse de la Constitución al disolver el Congreso. Existe una situación de falta de entendimiento que debe resolverse porque no puede haber dos presidentes.

¿Y cómo se pondría solución a esto?

Se encuentra en una situación conflictiva. Y tendrá que resolverse en la vía jurídica.

Tras el anuncio del presidente Vizcarra, desde el Congreso se presentó una moción de vacancia en su contra. ¿Son válidas las decisiones que tome?

En estos casos, mientras no se materialicen con instrumentos jurídicos y no se publiquen en El Peruano, no tienen ningún valor propiamente jurídico. Cualesquiera decisiones que se tomen, mientras no salgan en El Peruano, solo son manifestaciones importantes pero no son acciones legales.

El cierre del Congreso fue anunciado en los precisos momentos en que se votó y aprobó la cuestión de confianza que presentó el premier Salvador del Solar. Desde el Legislativo señalan que la medida es inconstitucional.

Sí, porque los congresistas expresaron que sí le otorgaron la cuestión de confianza al presidente Vizcarra. Por ello, ante este escenario, llamaría a la cordura.

En el Pleno del Congreso, se ha hablado de que el presidente Vizcarra perpetró infracciones a la Constitución...

Eso es lo que señala la otra parte (el Legislativo). Es que el cierre del Congreso se produjo porque el presidente interpretó como desestimada la cuestión de confianza. Y como le fue denegada por segunda vez, tiene derecho a cerrar el Congreso.

¿La situación afectará la seguridad jurídica...?

Sí, yo diría que es una situación delicadísima.