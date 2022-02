Raúl Ferrero Costa es jurista y era senador de la República cuando Alberto Fujimori dio el autogolpe del 5 de abril de 1992. El escenario de confrontación entre Ejecutivo y Congreso guarda similitud con el de ahora. ¿Vamos por el mismo camino? Esto es lo que le respondió a Perú21TV.

No es la primera vez que enfrentamos una situación política difícil. En 1992, Alberto Fujimori perpetró un autogolpe, ¿cómo fue la antesala a ese hecho?

Creo que fue la terquedad del señor Fujimori. Nosotros estábamos en el Senado, la bancada del Fredemo, y tratamos que el gobierno se mantuviese dentro de los cánones normales, pero Fujimori no entendió y malas ayudas lo convencieron de que si él quería gobernar a su manera, podía hacerlo, pero que sería lo mejor para eso disolver el Congreso. Este pleito entre el Congreso y el Ejecutivo se ve hace mucho tiempo en nuestro país. Él presentó su pedido de facultades delegadas, nosotros estuvimos a favor de otorgarlas en cuatro temas centrales, pero tampoco lo entendió…

Había una confrontación del Ejecutivo con el Legislativo y hoy nos encontramos en una situación similar...

Nuestra gran preocupación era que el gobierno de Fujimori no fracasara. Presentó proyectos de ley para ser vistos por el Congreso y hubo la mejor disposición nuestra, y en eso estábamos cuando sorpresivamente, un domingo, estaba escuchando la televisión y me enteré de que había dado un golpe de Estado con apoyo de las Fuerzas Armadas (…). Fujimori, bajo una forma u otra, lo que quería era el mando, no tenía ni programa; lo que quería era el poder pleno y eso le hizo mucho daño al país.

Treinta años después y ya en la coyuntura actual, ¿ve el riesgo de un escenario similar con Pedro Castillo?

Creo que no estamos en un escenario similar. Creo que las experiencias adquiridas sobre eso deberían recogerse para que no ocurran de nuevo. El gobierno no está funcionando, es más bien un gobierno improvisado, sin plan, no sabemos qué hay detrás de las ideas que ellos esgrimen. Queremos un gobierno que funcione para permitir gobernar, se nota un gobierno débil. Quisiéramos que el premier tuviera éxito, él no es un radical; si esto sigue así, fracasa Castillo, fracasa el gabinete actual y muchos más porque esto no tiene cómo resolverse si no hay buena voluntad de los grupos opositores y del gobierno para no tratar de imponer un Estado ni tipo Cuba ni Venezuela, sino respetuoso de la Constitución y la legalidad.

Aníbal Torres es un férreo defensor de la Asamblea Constituyente. ¿Ha sido adecuado nombrar jefe de gabinete a una persona confrontacional?

Lo conocí en la universidad y era un hombre muy centrado; no creo que tomaría medidas radicales, pero sí es importante que entiendan que no hay forma de que se pueda reformar la Constitución mediante un referéndum; cualquier cambio tiene que pasar por el Congreso.

Sin embargo, Fujimori encontró un atajo con el autogolpe de 1992 que le permitió convocar al llamado Congreso Constituyente Democrático. ¿Corremos el riesgo de que Castillo quiera también recurrir a atajos para llegar a su objetivo?

Espero que no, no lo conozco personalmente, pero sí a algunos ministros y creo que son demócratas y entienden que no se puede reformar la Constitución sin las mayorías que exige la misma Constitución. Estamos perdiendo un tiempo valiosísimo en una discusión innecesaria. Nuestra obligación democrática es tratar de persuadir al gobierno, que entienda que hay que respetar la Constitución y que salirnos de esta en cualquier forma es el retroceso más grande que podría haber. Es necesario que el gobierno busque entendimientos con el Congreso.

¿Le cree al presidente cuando dice que terminará su mandato en 2026 y que no busca perpetuarse en el poder?

Creo que el presidente no tiene claras muchas de las cosas y va a necesitar asesoramiento (…). Si seguimos así, vamos a llevar a nuestro país a la deriva, si ya no estamos allí. Tenemos que llegar a acuerdos racionales que favorezcan a la mayoría; lo peor que nos puede pasar es un golpe de Estado, el esfuerzo democrático tiene que nacer de nosotros mismos para lograr un gobierno de ancha base, con gente bien calificada y respaldo de todas las fuerzas políticas. No podemos seguir como estamos, esto nos lleva al despeñadero, es casi, casi parecido al suicidio. Yo aconsejaría que sea el presidente quien llame a este acuerdo nacional. El país está yendo muy mal, no crecemos, la gente desempleada ha aumentado, los indicadores sociales son negativos; busquemos entendimientos más que las dificultades de un acuerdo.

¿Cómo nos entendemos con alguien que no rectifica? Varias bancadas anticipan que no darán la confianza…

La primera bala, ¿no? Y luego viene una segunda bala; nos quedamos sin Congreso y habremos perdido todo el poder representativo que tiene; estamos desperdiciando una oportunidad de salvar al país en momentos en que el gobierno no está teniendo éxito en ningún campo.

¿Cree que (quedarnos sin Congreso) es lo que se busca al insistir en los errores?

Eso sería lo peor porque después sigue el populismo. Se cierra el Parlamento y nos vamos al abismo, ya estamos en camino. Esto tiene salida y hay que empezar por reconocerlo. ¿Queremos seguir los experimentos radicales de otros países? Ya sea de derecha o de izquierda el radicalismo es malo y más aún en estas circunstancias que está pasando el mundo. No se puede perder la esperanza, hay que agotar el diálogo.

Raúl Ferrero Costa es jurista. Fue decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL) y senador de la República en representación de la coalición Frente Democrático (Fredemo) que postuló a la Presidencia al escritor Mario Vargas Llosa en 1990. Su mandato se vio interrumpido por el autogolpe del 5 de abril de 1992.

“Cuando Alberto Fujimori dio el golpe de Estado, fui el primero en salir a protestar; no se nos hizo caso y terminamos en un gobierno dictatorial; no queremos que eso se repita en nuestro país”, acotó Ferrero.

