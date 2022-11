Un ‘Niño’ en problemas. El Juzgado Unipersonal de la Corte de Ica condenó al congresista de Acción Popular (AP) Raúl Doroteo a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida por los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica.

Doroteo es sindicado como uno de ‘Los Niños’ de AP. El partido ya había solicitado anteriormente que este grupo deje la bancada y suspendan su militancia mientras la Fiscalía los investiga como parte de la supuesta organización criminal encabezada por Pedro Castillo.

El congresista es parte de la Comisión Permanente que revisará la denuncia por traición a la patria contra el mandatario. En declaraciones a un medio televisivo, aseguró que no dejará su posición.

“Este no es un delito doloso ni mucho menos actos de corrupción de funcionarios de aquella época que me postule como regidor hace 10 años. (¿Dejará la Comisión Permanente?) Yo no estoy inhabilitado ejerzo mi derecho y lo voy a seguir haciendo, son faltas administrativas y voy a ir a mi derecho de apelar”, expresó.

Ahora, si bien Doroteo podrá apelar al fallo, estaría a un paso de quedar fuera del Parlamento si su sentencia es confirmada en segunda instancia.

MINTIÓ EN DECLARACIÓN

Los antecedentes del caso se remontan a 2013, cuando el acciopopulista presentó una declaración jurada con datos falsos ante el JNE.

En el documento, Doroteo señaló que era egresado de la carrera Sistemas e Informática de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL). Sin embargo, la casa de estudios precisó, en julio de 2014, que el legislador solo estuvo matriculado.

En 2021, un reportaje reveló que Doroteo nunca recibió clases en dicha universidad. Ante ello, en diciembre de ese año, la Procuraduría del JNE denunció al parlamentario ante la Fiscalía por presuntamente haber mentido en su declaración jurada.

“La información contenida en la declaración jurada de vida del candidato es falsa, ya que este no tiene la condición de egresado, sino la de matriculado, habiendo solamente cursado dos ciclos, al año 1995″, se lee en la sentencia.

Al respecto, el aún presidente de la lampa, Mesías Guevara, le pidió pedir licencia. “Vamos a convocar al Comité Político para que vea el caso, pero lo ideal sería que el congresista pida su licencia del partido mientras dura su proceso”, dijo a Perú21.

Sabía que

El fallo establece que Doroteo estará en periodo de prueba por dos años con reglas de conducta, bajo apercibimiento de revocarse la condicionalidad de la pena en caso de incumplimiento.

El legislador deberá pagar S/1,000 por concepto de reparación civil.