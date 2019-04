Raúl Diez Canseco: "A Alejandro Toledo no lo podría ni mirar, me daría vergüenza" El ex vicepresidente aseguró que el prófugo ex mandatario "defraudó" a todos los peruanos que votaron por él.



Sobre Toledo pesan dos órdenes de prisión preventiva por 18 meses dictadas por el Poder Judicial, una por el Caso Odebrecht y otra por el Caso Ecoteva. (Foto: GEC / Video: TVPerú Noticias)