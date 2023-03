EI economista, empresario y político Raúl Diez Canseco Terry estuvo en Perú21TV para darnos su visión del país y hacer una autocrítica por el momento actual de Acción Popular.

¿Qué nos falta para que en el Perú se imponga una buena educación?

Hoy tengo 75 años. Soy fundador de la Universidad San Ignacio de Loyola y, por lo tanto, hay una constante en mi vida, que es la formación de los jóvenes en el mundo del conocimiento. Yo siempre sostengo que los mejores alumnos deberían ser contratados por el Estado, tan necesitado de gente idónea, valiosa, honrada y honesta. Gente bien preparada en las provincias. Para que luego termine regresando a sus provincias preparada para trabajar en los gobiernos locales y regionales.





Muchas autoridades prefieren no invertir en educación.

Invertir en educación te da dividendos. Esa no es una propuesta vacía. Ahora hay una escasez de valores y de ética en el Perú. Esto trae como consecuencia todos estos acontecimientos en que se demuestra que la educación peruana ha caído demasiado. Tenemos herramientas maravillosas como el Internet para transformar la educación. Podemos llegar al Putumayo con energía solar. Puedes trasladar, con un buen sistema, a los maestros a cualquier rincón del país. En Asia impulsaron la educación profunda, está el caso de Corea del Sur. Los chinos han invertido mucho en educación; no quiero hablar de Singapur, pero es una maravilla.





Cuando eligieron a Pedro Castillo, se pensó que invertiría en educación. ¿Por qué no se hizo?

Porque Pedro Castillo no tiene eso de lo que hablamos: valores. Castillo nunca tuvo la formación ni el conocimiento. Cuando tú llegas a una función pública o privada y no tienes formación, no sabes qué hacer. Eso pasa inclusive cuando hablamos del canon minero. No nos explicamos cómo ciudades que tienen grandes recursos no hicieron lo elemental y necesario para evitar lo que hoy hemos visto con el desborde de los ríos y los huaicos. Esos alcaldes que recibieron millones de millones no están bien preparados y, cuando no hay formación adecuada, la corrupción está dando vueltas. O lo que es peor, que esa gente humilde elige a su autoridad y se muere de miedo de invertir; entonces guarda ese dinero en las cuentas corrientes.





¿Cuál es el gran problema del Perú?

El gran problema del Perú es la gestión de la mano del conocimiento y de buenos profesionales. El centro del desarrollo es el ser humano y nosotros nos hemos ido alejando de eso.





Acción Popular actualmente es un partido muy cuestionado por la vinculación entre ‘Los Niños’ y Castillo. ¿Qué es hoy AP?

Acción Popular sigue siendo ese partido creado por el presidente Belaunde Terry. El hecho de que algunas personas equivocadas, infiltradas, hayan tratado de manipular a un partido desviándolo de su norte no significa que pierda su esencia o que el partido haya cambiado. Lastimosamente y lo digo aquí, tenemos a un Jurado Nacional de Elecciones que no está a la altura de las exigencias de los cambios que el país reclama. Hemos hecho una serie de elecciones al interior del partido para cambiar, pero nunca fueron reconocidas y hasta ahora hay reclamos. Yo tengo la esperanza, y no solo con Acción Popular, de que se fortalezcan los partidos políticos porque son la esencia de la democracia. Pienso que los partidos tienen que llegar a una etapa de recobrar sus ideales, de convocar a nuevas generaciones y plantearles soluciones. Porque lo que se viene ahora es cómo sacamos al Perú del entrampamiento en que nos encontramos.





¿Hay alguna autocrítica de Acción Popular?

Claro que hay autocrítica y la primera es la mía. No puedo entender que el partido donde estuvo Belaunde, Mariátegui, Eduardo Orrego, tanta gente buena, termine hoy en allanamientos a su gente. Ojalá que se terminen de cerciorar y que la estructura del partido que está en crisis recobre su prestancia y los expulse a toditos.





Además de expulsar a todos, ¿qué acciones proponen para reconducir AP?

Quienes reconocen a Edmundo del Águila –que ganó una elección y que el JNE sigue dando vueltas– deberían expulsar a tanta gente que le ha hecho mucho daño al partido, convocar a los jóvenes y seguir trabajando en los planes de gobierno porque el Perú ya no aguanta mirar su pasado y lamentar tanta barbaridad. Lo que creo es que el gobierno de transición no es el que vivimos hoy, sino el que viene. ¿Y por qué digo de transición? Porque a ese presidente le tocará reconstruir un país muy maltrecho que perdió todos los valores, donde hay enfrentamientos.





Usted fue vicepresidente de Alejandro Toledo. Hoy se resiste a ser extraditado.

Siento una frustración horrorosa, una tristeza por Alejandro Toledo. Se perdió una gran oportunidad. Hubo gente que lo apoyó, se sintió representada y lamentablemente, insisto, cuando no tienes una buena formación de base ética y valores, terminas distrayendo tu norte o rodeándote del mal.





¿Cómo define a Toledo?

Lo defino, con mucho dolor y pena, como una decepción.





TENGA EN CUENTA

Educación con futuro. Libertad y valores es el libro escrito por Raúl Diez Canseco, y que fue presentado el jueves en el Centro de Convenciones de Lima.

es el libro escrito por Raúl Diez Canseco, y que fue presentado el jueves en el Centro de Convenciones de Lima. “Soy positivo y, por lo tanto, tendría que decir que hay mucho por hacer”, señaló.