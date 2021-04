No se calló nada. Raúl Diez Canseco , quien fue primer vicepresidente del gobierno de Alejandro Toledo , conminó al ex mandatario a retornar al país y añadió que su mejor defensa no es “tirarle barro a todo el mundo”.

"Aquellos que se rasgan las vestiduras y dicen: 'soy inocente', que se pongan a derecho, que lo demuestren. ¡Qué fácil es tirar la piedra, esconder la mano y esconderse en el extranjero y comenzar a tirar barro con metralleta sin dar la cara! Es una vergüenza lo que está pasando en el Perú", manifestó.

Diez Canseco dijo estar "indignado y avergonzado" del "terremoto de corrupción" que se vive en el país y criticó severamente a Alejandro Toledo, a quien emplazó reiteradamente a regresar al país y demostrar su supuesta inocencia "pero con papeles".

"NO HAY CHANTAJE"

"El señor Toledo le echa barro no solo al presidente sino a nuestro Perú, que necesita inversión extranjera. (…) Si él se siente inocente que lo venga a demostrar y con papeles porque hasta ahora se esconde detrás de una mentira. (…) La manera de defenderse no es tirarle barro a todo el mundo; lo hecho ayer es inadmisible, inaceptable. Si al señor Toledo le quedaba un amigo en el Perú, ya lo perdió", subrayó en entrevista con RPP.

Diez Canseco, se recuerda, ocupó la primera vicepresidencia de la República durante el gobierno de Alejandro Toledo. En 2004, sin embargo, se vio obligado a renunciar a dicho cargo así como al de ministro de Comercio Exterior tras verse involucrado en una denuncia de presunto favorecimiento, desde ese portafolio, a personas de su entorno familiar.

Más temprano, el también ex diputado desestimó igualmente las declaraciones de Toledo en el sentido de que Fuerza Popular estaría aprovechando su mayoría parlamentaria para "chantajear" al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

"Toledo no se da cuenta de que se sigue enterrando y lo van a agarrar allá (en Estados Unidos) y lo van a botar los americanos porque no quieren tener una cosa podrida ahí", sentenció.