La hija de Ezequiel Ataucusi Gamonal, Raquel Ataucusi, aseguró este martes que la dirigencia del Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) “está en manos de la familia Molina” —lado materno de su hermano Ezequiel Jonás— y la acusó de “apoderarse de los bienes” de la congregación fundada por su padre.

“Son ellos los Molina que están ahí y no permiten que la institución marche como debe de ser. Por eso se ha dividido. Antes de que mi padre fallezca, los Molina estaban expulsados, mi padre no quería saber nada de ellos por la actitud interesada que tenían. A mi hermano también lo tenían así, por sus bienes”, sostuvo en una entrevista con ATV.

Raquel Ataucusi dijo que su hermano Ezequiel “está desaparecido desde el 2018”.

“Hace más de dos años que mi hermano Ezequiel Jonás está desaparecido. Llamo y no me contesta, no me da razón. A mí me preocupa lo que haya pasado con mi hermano Jonás, no me dejan verlo, no me dan razón cuando voy a la iglesia en Cieneguilla, en Carabayllo y no encuentro a mi hermano. No sé lo que haya pasado con mi hermano, lo que quiero es saber de él para que se unifique la congregación”, señaló.

Frepap en el Parlamento

En otro momento, la hija de Ezequiel Ataucusi Gamonal dijo estar “preocupada” por cómo se manejarán los virtuales congresistas del Frepap. Consideró que la familia Molina hará que “cometan los mismos errores”.

"Si esto sigue así se va a dañar la imagen de la institución y eso es un tema muy delicado", remarcó.

Al ser consultada sobre la postura de su hermano Juan Noe Ataucusi, dijo que prefiere no comentar mucho ese caso porque “le da pena que haya llegado a eso”. Cuestionó, en esa línea, que este se diga sucesor de su padre con un documento presuntamente apócrifo.

"En este caso, Juan Ataucusi está tomando el tema de una manera general. Él no es ningún sucesor ni misionero general, él da a entender que quiere ser sucesor y ser misionero general. El documento no tiene la firma de mi padre. La firma que presenta Juan Ataucusi no es la firma de mi padre", indicó.

“Yo quisiera que él presente documentos originales, no se puede hablar de pruebas con unas copias. No quiero hablar nada de Juan Ataucusi porque me da mucha pena, yo no quiero que me vinculen con esa persona porque está haciendo quedar mal a la institución, tantos años que no dijo lo que está diciendo y ahora sale a hablar”, lamentó.

Cabe destacar que en las últimas elecciones, Raquel Ataucusi postuló al Parlamento con el número 21 en la lista parlamentaria por Lima del partido político Podemos Perú. Anteriormente, postuló al Legislativo el 2016 y el 2011 con Alianza Para el Progreso y Gana Perú, respectivamente. En ninguna de las tres oportunidades logró los votos necesarios para ser electa.