El fiscal Rafael Vela salió al frente para rechazar publicaciones periodísticas que lo responsabilizan de haber filtrado la información que determinó la vacancia del expresidente Martín Vizcarra. Su versión la explaya en esta entrevista.

¿Qué responsabilidad reconoce el equipo especial Lava Jato en los sucesos registrados durante el proceso de vacancia de Martín Vizcarra?

No tenemos ninguna responsabilidad porque no somos políticos, somos fiscales. Nos dedicamos a averiguar la verdad en graves casos de corrupción y lavado de activos Nuestro trabajo es ajeno a la política, el oportunismo político; el uso de la información que se transparenta como parte de las investigaciones no se nos puede endilgar, no trabajamos en esos planos, trabajamos sometidos a la ley. Nuestros procedimientos están controlados por el Poder Judicial.

Según la encuesta Ipsos, 70% de peruanos está en contra de la filtración de los chats por parte de la Fiscalía. ¿Qué tiene que decir al respecto?

La pregunta es capciosa. A la encuestadora no le consta que nosotros hayamos entregado información. La pregunta del sondeo condiciona la respuesta. Esa información no es solo de dominio de la Fiscalía sino de los investigados y quienes comparecen. Hace mucho que las investigaciones dejaron de ser secretas. El acceso a la información y cómo se presenta también tiene que ver con la responsabilidad de quienes propalan esa investigación, es decir del periodismo y los medios de comunicación.

Los chats entre Martín Vizcarra y José Manuel Hernández obra solo en poder de la Fiscalía.

Eso no es cierto. Toda la información que se entregó en los cuadernos reservados de colaboración eficaz, el fiscal Germán Juárez la trasladó a la carpeta de investigación abierta a Vizcarra. En ese proceso no solo está Vizcarra, también otros investigados y la Procuraduría ad hoc.

Queda claro que Vizcarra no filtraría cosas en su contra, ¿quiénes quedaban?

Los exejecutivos de Obrainsa, de la empresa ICCGSA, y la Procuraduría ad hoc.

¿Pero pueden compartir la información?

Sí, ellos tienen la información.

¿La Fiscalía no filtró los chats de Vizcarra?

Por eso le digo, muchas personas tienen dominio de esa información. El fiscal Juárez me ha informado que él no ha filtrado nada y yo no puedo hacer juicio de valor sobre esa pregunta de la encuestadora porque sería dar por cierto que el equipo especial compartió esa información.

¿Usted niega categóricamente que la Fiscalía filtró?

Por supuesto. El periodismo de investigación tiene sus propias fuentes, yo no podría hacer una valoración al respecto pero usted le puede preguntar a los medios cómo trabajan.

En eso discrepo. Cuando un periodista tiene información la publica, no la acumula. Esa información se filtró en el trance de la vacancia de Vizcarra.

Sobre los medios yo no puedo decir nada. Pero lo que sí puedo decir es que nunca he dejado de dar una entrevista, no he dejado de responder una pregunta a los periodistas. La información está en poder de varios investigados e incluso del Poder Judicial. Yo no investigo a Vizcarra, soy un vocero.

Lo que se cuestiona es la oportunidad de la filtración. ¿Nos está diciendo que quienes han filtrado fueron los abogados de los investigados?

No puedo afirmar eso. Lo que no puedo permitir es que se asocie el trabajo del equipo especial al oportunismo político. Nosotros investigamos a los políticos que han cometido actos de corrupción. Tenemos que rechazar ese contubernio que se insinúa porque nosotros somos combatidos por esos mismo grupos políticos, esa asociación es tendenciosa. No se nos puede pedir abdicar.

¿Por qué no se podía esperar a que terminara el mandato de Martín Vizcarra para tener un caso consolidado?

Porque debíamos cumplir la ley. En su pregunta encuentro una opinión y la respeto, pero la ley nos determina a actuar cuando recibimos evidencia, no podemos dejar de hacer nuestro trabajo.

Pero esta investigación iba a ser utilizada por enemigos políticos de Vizcarra que no tenían las mejores intenciones.

Eso es hacer política y nosotros no somos políticos. No podemos hacer una predicción de acuerdo a los escenarios políticos.

¿Y no podían hacer una evaluación? Hay dos muertos y varios heridos.

Sería muy mezquino que se nos quiera endilgar esas trágicas muertes cuando lo que hemos hecho es nuestro trabajo.

El diario La República ha señalado que ustedes pidieron a los abogados de los investigados “algo contra el presidente” Vizcarra.

Eso es falso, son expresiones difamatorias. Hemos solicitado a la fiscal de la Nación que canalice esa supuesta documentación que refiere el diario, y que nosotros no conocemos, y que sea sometida al Consejo de la Prensa Peruana para saber si la actitud periodística cumple con los objetivos de veracidad y buena fe que debe cumplir la prensa.

Hay un audio de la periodista Patricia del Río en la que menciona que usted le señaló que Vizcarra es culpable.

La conversación que tuve con ella fue a partir de una entrevista pública en RPP. Todo el diálogo fue en base a lo que hemos transparentado, es lógico que a partir de ahí se genere un nivel de convencimiento para una de las partes.

¿No conversó con la periodista personalmente?

No, en absoluto. He tenido conversaciones con ella como las he tenido con distintos periodistas para coordinar una entrevista

¿Usted no dijo en esa conversación que Vizcarra era culpable?

No. Estamos investigando al señor Vizcarra con todas las garantías que la ley determina y él está sometido a los interrogatorios. Lo que no podemos permitir es que se nos difame y se nos ponga a la misma altura de otras agrupaciones políticas que han manipulado una estrategia de defensa y que consiste en destruir la imagen de los investigados.

¿Y qué podría motivar a La República para oficiar así?

No es una expresión inédita. Nosotros vivimos así. Los casos de alto perfil generan esto, somos héroes o villanos según a quién investigamos. Somos héroes para algunos medios, villanos para otros. Esa es la lógica en la que vivimos pero que también combatimos.

Sobre Keiko y Humala

¿Por qué se pide la suspensión de actividades de Fuerza Popular, cuya lideresa es Keiko Fujimori? Sobre el Partido Nacionalista, que encabeza el investigado Ollanta Humala, no recae similar pedido.

Keiko Fujimori, quien afronta una grave investigación por lavado de activos, sigue liderando el partido Fuerza Popular y tiene una representación parlamentaria. La señora Fujimori utilizó su bancada en el Congreso para obstruir el proceso penal, como se ha acreditado con los chats de ‘La botica’. En el caso de Humala, cuando se le acusó, la actividad política del Partido Nacionalista era nula. Humala no tenía representación parlamentaria, no la estaba usando para obstruir como sí lo hizo el fujimorismo. Las circunstancias son diferentes.

¿Y por qué no llega la acusación contra Fujimori?

Nosotros habíamos planificado que este año debemos terminar ese caso, pero la conducta obstruccionista de Fujimori es evidente y manifiesta. Ha presentado 14 recusaciones sistemáticas contra el juez que han impedido programar audiencias. Otro ejemplo es que nos ha entregado abundante documentación que ha dificultado el desarrollo de las pericias. El otro motivo es la pandemia que ha retrasado todas las actividades del Ministerio Público, pero prontamente el fiscal José Domingo Pérez debe culminar con la investigación.

Tenga en cuenta

-En el informe elevado por el equipo especial a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, se señala que lo expuesto en las notas de La República es “falso y tendencioso”. “En dicha nota periodística se advierten argumentos mendaces y oprobiosos”, se indica en el documento.

- “Nunca se solicitó de manera expresa a uno (o varios) colaboradores que realicen afirmaciones sobre una determinada persona (...) los hechos que se detallan en la citada nota periodística nunca ocurrieron, y lo que se pretende es desacreditar a los colaboradores eficaces”, señala el informe.

