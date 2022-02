El fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, señaló que las declaraciones dadas por el procurador Javier Pacheco, según las cuales la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, estaría vinculada al caso Cuellos Blancos, deben ser rechazadas pues existen canales establecidos para ese tipo de denuncias.

“Nosotros la conducta del procurador Pacheco la tenemos que rechazar, si tenía una denuncia tendría que haberla hecho en los canales correspondientes y no en un canal de tv, lo que nos preocupa es que esto afecte las investigaciones”, aseveró a Ideele Radio.

En esa línea, recordó que cuando Amado Enco presidía la procuraduría se realizaron denuncias contra funcionarios como Silvana Carrión y José Domingo Pérez por los procesos de colaboración eficaz, pese a que estos deben ser aprobados por un juez.

“Nos preocupa que el plan sea desparecer la procuraduría Adhoc, esto viene desde hace mucho tiempo, cuando el procurador Amado Enco junto con Pacheco denunció a Silvana Carrión y a José Domingo Pérez ante la fiscalía suprema y eso finalmente archivó pero eso se dio en un contexto de no respetar el trabajo de un colega”, agregó.

El último martes 15 de febrero, el procurador Javier Pacheco brindó una entrevista a Willax en la que aseguró que hay “indicios reveladores” en sus investigaciones que fueron elevados al despacho del entonces procurador general Daniel Soria sin acción alguna.

“No solo hay la presunción, hay indicios reveladores que nosotros elevamos al exprocurador general. Hasta donde llegó nuestra investigación, acreditamos que sí [pertenece a Los Cuellos Blancos] y elevamos el informe el 30 de noviembre [2021] Elevamos 400 páginas de evidencias e indicios que así lo acreditan (...) y claramente he tenido mucha obstrucción para poder litigar este caso”, manifestó.

Por su parte, Zoraida Ávalos calificó estas declaraciones como “poco serias” al señalar que no se pueden hablar de supuestos indicios sin demostrar las pruebas que habrían en su contra.

“¿Cómo puede decir que soy miembro de una organización criminal cuando es de público conocimiento que yo he denunciado a jueces supremos, fiscales supremos, miembros del CNM, gente que en este momento está destituida, inhabilitada, algunos con prisión?. Estamos a punto de lograr la extradición del exmagistrado César Hinostroza”, respondió la fiscal ayer a RPP.

“Yo también puedo salir en un programa, llevar un expediente de 500 páginas y decir que tengo pruebas contra tal o cual persona [...] No las hay, no existe ningún audio. Yo no conozco, nunca he tratado con ellos. Es fácil lanzar acusaciones, es fácil decir pero no pueden probar nada”, comentó.

