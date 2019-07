Rafael Vela rechaza acción del funcionario del Congreso: "Es una maniobra más de obstrucción" [VIDEO]

Expresa su rechazo absoluto. El coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela , se pronunció luego de que se revelara que el jefe del Área jurídica del Congreso de la República , Wilfredo Ponce de León, viajó hasta Tarapoto con el único fin de encontrar nexos familiares entre Vela y personas allegadas al legislador Rolando Reátegui, quien habló ante el Ministerio Público sobre el caso Cócteles que investiga los aportes a la bancada Fuerza Popular liderada por Keiko Fujimori .

SE PRESENTÓ COMO ABOGADO DE FUJIMORI

Según información de El Comercio, el funcionario Wilfredo Ponce de León solicitó licencia para no asistir al Parlamento el último 10 de mayo y viajó a San Martín. Ahí habló con Micaela del Águila Vela, contadora de Supermercados La Inmaculada, de propiedad de Rolando Reátegui; tal y como lo narra en sus declaraciones a la Fiscalía.

Ella relató a la fiscalía que el funcionario del Congreso le dijo: “Voy a ser directo. Yo soy el abogado de Keiko Fujimori, vine a cerciorarme si usted tiene algún vínculo con el fiscal Vela […]”. “Me preguntó: ‘¿Es familiar suyo?’. A lo que dije que no, que no lo conozco y él me dijo: ‘Yo sé que no son familiares y sé que el fiscal Vela viene de Chiclayo’. También me preguntó si el señor Rolando Reátegui Flores es familiar del fiscal Vela, a lo que respondí desconozco. Luego de eso, me dijo: ‘Qué raro que sigas trabajando aquí porque yo he leído tu declaración y ahí dice que ya no estás trabajando aquí’”.

Pero ella no fue la única, Ponce de León también visitó a Rosa Guadalupe Uyejara García de Reátegui, otra testigo del Caso Fujimori. Ella también habló con el fiscal del equipo Lava Jato Walter Villanueva, así lo consigna El Comercio.

“Mi guardián de nombre Roberto Pinedo Saavedra, quien me refirió que me estaba buscando [Ponce de León] para entrevistarse conmigo. […] Luego a las 5:29 p.m. me llama nuevamente del mismo teléfono y me dice que se encontraba en mi domicilio. [Ponce de León] me dijo que venía por la señora Keiko Fujimori. Me preguntó si el señor Reátegui era pariente del fiscal Vela. Le manifesté que desconocía […]”.

RAFAEL VELA RESPONDE FUERTE

En diálogo con 'Cuarto Poder', Rafael Vela calificó este hecho como una "práctica antidemocrática" y cuestionó que un funcionario público busque "nexos" en favor de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

"Se trata de una maniobra más de obstrucción a la justicia que hemos detallado en el comportamiento de una agrupación política dentro del caso de la investigación que tiene Keiko Fujimori. El es funcionario del Congreso, ¿qué tiene qué hacer sobre el caso de fujimori, si ella tiene sus propios abogados?", dijo Vela.

El coordinador del equipo Lava Jato recordó que no es el primer episodio de "interferencias", pues en Sao Paulo fue objeto de seguimiento, junto con el fiscal José Domingo Pérez.