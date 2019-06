Rafael Vela: "No quisiera etiquetar a mi país como un país corrupto"

El fiscal Rafael Vela brindó detalles de su lucha contra la corrupción en una entrevista con El País, luego de participar en el panel desarrollado en el XII Foro Atlántico Iberoamérica, señaló que por su trabajo “uno se vuelve enemigo de gente con mucho poder”.

El medio español se refirió a los expresidentes peruanos envueltos en casos de corrupción, preguntándole si nuestro pasí es corrupto. " No quisiera etiquetar a mi país como un país corrupto, creo que es un fenómeno transnacional, no solo de la sociedad peruana. Ahora bien, nosotros tenemos un fenómeno de corrupción que no hemos sabido superar porque ya teníamos algunos antecedentes y se ha convertido en un proceso de gran criminalidad cíclico. Tuvimos la gran corrupción que se produjo en el caso del expresidente Alberto Fujimori y en ese momento hubo una especie de relajo progresivo de lo que debería haber sido una lucha intensa", explicó Vela.

El jefe del equipo especial de fiscales que se encarga de investigar el caso Lava Jato agregó que los casos de corrupicón investigados han sido altamente complejos.

"Sabemos que han sido casos de muy alta complejidad de corrupción y lavado de activos transnacional muy sofisticados, que se han empleado sistemas ocultos encriptados, empresas offsore [paraísos fiscales], todo un ensombrecimiento del dinero que era de muy difícil persecución penal y eso generó que los sistemas de prevención fallaran", apuntó.

Continuando con la entrevista, el fiscal es consultado sobre la creación del equipo especial de fiscales.

" Era la única manera de poder enfrentar un caso de esta envergadura. Hemos aprendido mucho en el camino, hemos tenido que consolidar estrategias dentro de la propia administración pero sin duda el hecho de tener un equipo especial nos permite ser mucho más versátiles en los procedimientos de coordinación. Nos acaban de ampliar las competencias y están también por reforzar con más fiscales", explicó Vela.

Respecto a la empresa brasilera Odebrecht, El País indaga sobre el acuerdo de colaboración por el que la compañía brasileña se compromete a entregar información sobre los actos de corrupción que cometió en Perú y una reparación de 184 millones de dólares, que ha sido criticado por Fuerza Popular, el partido fujimorista.

"Son en realidad parte de opiniones que tienen un conflicto de interés porque la señora [Keiko] Fujimori está presa precisamente por la información que nos llegó por el convenio de colaboración. Ellos siempre han tenido una crítica permanente con el acuerdo, que nos ha permitido el acceso a pruebas de difícil obtención que la implican.

¿Es Perú el país más afectado de la trama Odebrecht, luego de Brasil?, incide el medio español.

Rafael Vela contesta que eso es es difícil de cuantificar. "Probablemente estemos dentro de los que más pueden haber sido perjudicados por el tamaño de la empresa y su crecimiento. La empresa Odebrecht acompañó el crecimiento de la economía del Perú. Con el crecimiento se iniciaron una serie de infraestructuras algunas faraónicas y también innecesarias, y es ahí donde entra el fenómeno de la corrupción: generar obras innecesarias para seguir ganando licitaciones para construir", finalizó.

Con información de El País.

