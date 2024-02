En entrevista a Perú21, el exfiscal coordinador de los despachos Lava Jato, Rafael Vela Barba sostuvo que Patricia Benavides, otrora mandamás del Ministerio Público, se molestó por el operativo que el área de Lavado de Activos realizó a la Universidad Alas Peruanas en abril del año pasado.

“El fiscal Wilson Salazar había pedido 70 fiscales, eso significaba prácticamente paralizar toda la Fiscalía por lo menos en Lima para que el operativo se pueda llevar a cabo. Entonces yo le dije a Patricia Benavides que íbamos a hacer ese operativo, que había la necesidad y la obligación de que se tenga que movilizar por lo menos 50 fiscales, pero que ese operativo se tenía que llevar a cabo. Ella se sentía mortificada porque efectivamente el caso de Alas Peruanas es un caso que la toca, colisiona con ella, porque ya había sido público el hecho de las tesis que no aparecía, entonces ella da a entender como que yo frustre el operativo. Yo le dije que no lo iba a hacer que, en todo caso, ella asuma su responsabilidad porque yo no lo iba a hacer”, dijo Vela Perú21





ESCUCHA A RAFAEL VELA :

Este domingo, el programa Cuarto Poder y el periodista Eduardo Quispe publicaron una nueva declaración de Jaime Villanueva respecto a este tema. Patricia Benavides estaba preocupada en abril de 2023 cuando se enteró del operativo de incautación de bienes en varios locales de la Alas Peruanas, a raíz de la investigación por presunto lavado de activos contra el exsecretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, actual alcalde de Cajamarca.

El operativo supondría una ruptura con el fujimorismo y la búsqueda de sus tesis nunca antes vistas, según las nuevas declaraciones del colaborador eficaz Jaime Villanueva reveladas por el dominical.

“A partir del operativo de la Universidad Alas peruanas, que ella se sintió sumamente incómoda y afectada”, declaró Vela el pasado jueves a este diario.