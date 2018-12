Rafael Vela: “Jorge Barata será colaborador eficaz”

Enero será un mes de definiciones. Así lo dejó en claro el fiscal Rafael Vela , quien en esta entrevista da detalles de lo que viene tras concretarse el acuerdo con Odebrecht .

Lo que se firmó el pasado sábado fue un acta de entendimiento con Odebrecht, ¿pero es en enero cuando se concretará oficialmente el acuerdo?

Así es. El acta contiene todos los acuerdos pormenorizados que se han realizado luego de finalizar la negociación, tanto de la perspectiva de entrega de información permanente como lo que implicaba el ajuste de beneficios premiales que son obtenidos en este proceso y el pago de la reparación civil.

¿Cuál es la diferencia?

Lo que está dentro del acta tiene que estar incluido en la redacción del acuerdo que será presentado ante el juez de garantías, quien se encargará de homologar el acuerdo.

¿Para cuándo estiman ejecutar esto?

Falta una serie de cuestiones administrativas a superar, unas relacionadas a la suscripción de poderes de los directivos de la empresa y las firmas de colaboradores eficaces que deben hacerlo de manera personalísima. Eso se realizará el 11 de enero, luego de eso entraremos a un nuevo periodo en el que trabajaremos en Curitiba del 14 al 18 de enero. Ahí interrogaremos a Jorge Barata.

¿Quiénes firmarán?

Todos los colaboradores eficaces de la empresa que no puedo revelar.

¿Uno de ellos es Barata?

Sí, es uno de ellos.

Entonces, ¿a partir del 11 de enero Barata se convertirá en colaborador eficaz?

Sí, porque ya tiene un compromiso de firma con la Fiscalía y con la Procuraduría.

¿Y cuándo sustentarán ante el juez la homologación del acuerdo?

El fiscal José Domingo Pérez sustentará el acuerdo en una audiencia. Solicitará el control de legalidad a la jueza María de los Ángeles Álvarez, del Sistema Anticorrupción.

¿Cuándo sucederá eso?

Inmediatamente después de la toma de firmas de los colaboradores. Regresamos de Brasil y presentaremos el acuerdo.

¿Cómo han tratado los aportes de campaña admitidos por Odebrecht en este acuerdo?

Hay dos consideraciones. Una que está vinculada a los hechos que hayan sido objeto de aceptación en Brasil por parte de lo colaboradores, con lo que no se puede criminalizar dos veces a alguien por un mismo hecho. Por otro lado, se han firmado acuerdos de inmunidad, esto tiene incidencia en la corroboración de lo que fue la declaración de Jorge Barata en diciembre de 2016, en la que hay un relato pormenorizado de la entrega de US$3 millones a la campaña de Humala.

¿Eso también se ha considerado al fijar el monto de la reparación civil?

Se ha ponderado todo dentro de lo que es una correspondencia entre la entrega de información privilegiada y las fórmulas matemáticas estipuladas en la ley.

Es decir, ¿los S/610 millones de reparación civil que deberá pagar la empresa también incluyen los aportes a campañas?

Son un poco más de S/610 millones, a eso se suman los S/65 millones del caso de (la carretera) Chacas. Entonces hablamos de S/675 millones, que es la cifra final que la empresa está obligada a pagar.

¿La empresa ha informado el total de las campañas en las que aportó?

Este es un convenio abierto en el que la información va a seguir fluyendo, de tal manera que es posible que se generen nuevas investigaciones mediante la entrega de información relevante.

¿Cómo podría la Fiscalía conocer que se cometieron otros delitos si los ex directivos hablan únicamente de casos que ya están en curso?

De diferentes maneras. Los relatos son conexos y espontáneos, en ese sentido se pueden abrir múltiples posibilidades. Además, no hay que soslayar que la empresa está obligada a dar toda información que se encuentre encriptada en los servidores Drousys y My web day. Entonces, es posible que se generen nuevas líneas de investigación.

Alan García ha dicho que tiene informantes en “el equipo anticorrupción”. ¿Ustedes han asumido que se trata del equipo especial o de la Fiscalía en general?

Eso revela una declaración peligrosa en términos de lo que corresponde a la buena fe y los deberes procesales. En el equipo especial tenemos todo un protocolo de resguardo y confidencialidad y creo que nos respalda el resultado de las indagaciones, que no hubo pérdida de eficacia de parte de los fiscales. Lo dicho por García demuestra que hay un propósito de infiltrar el equipo especial para obtener información, algo absolutamente ilegal.

¿El acuerdo con Odebrecht se puede extender a otras empresas?

La colaboración eficaz, modificada hace un tiempo, permite las delaciones corporativas. El haber cerrado este primer acuerdo va a permitir que otras colaboraciones eficaces sean definidas y puedan acercarse al sistema de administración de justicia para brindar información y solicitar los mismos beneficios.

¿Hay otras empresas que buscan someterse al mismo procedimiento?

Estoy en condiciones de decir que hay personas jurídicas que se han visto estimuladas para seguir el mismo camino.

¿De qué empresas se trata?

Disculpe pero no puedo brindar esos detalles.