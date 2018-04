Rafael Vela: “Es indispensable que permanezcan en prisión”

El coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, Rafael Vela , describe la carga que maneja su área y que implica a políticos y empresarios. Además, señala lo que espera del Tribunal Constitucional respecto al caso del ex presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia.

¿En qué situación está la investigación del caso Lava Jato/Odebrecht?

Tiene dos áreas: lavado de activos, donde están los casos Humala Tasso y Nadine Heredia, Keiko Fujimori y sus organizaciones políticas que fueron usadas en el proceso mismo de cometer el delito presunto. La segunda es corrupción de funcionarios, a cargo del grupo especial liderado por el fiscal Hámilton Castro. Están los casos de Susana Villarán, Kuczynski, Graña y Montero. Hay casos asociados a lavado de activos. La estrategia del Ministerio Público (MP) ha sido mantener estas dos áreas que tienen que coordinar, pero las investigaciones tienen una velocidad diferente. Los casos vinculados a crimen organizado exigen muchos actos de investigación. A veces no se visibiliza esto. Pero ahora el fiscal de la Nación ha implementado un sistema de voceros para comunicar a la población, lo que antes no era visible.

¿Cuántos detenidos hay por el caso Odebrecht?

No tengo una estimación clara en lo que es corrupción de funcionarios. De lo que recuerdo, por las IIRSAS y la Línea 1 están detenidos los señores Cuba, Luyo y Tejada...

Son funcionarios de segunda línea…

Eso corresponde a la estrategia del grupo especial de investigación. El proceso de indagación es muy complejo. Ya tienen su vocero. Estuvimos limitados por nuestra propia autocensura y muchos actos no fueron revelados por estrategia. Hemos abierto esa política comunicacional.

¿En lavado de activos tienen solo dos casos: Humala y Keiko Fujimori?

El último es relativamente nuevo, de setiembre de 2017. Se adecúa a la Ley de Crimen Organizado y está en una etapa de investigación preliminar. Pero estamos actuando. El 28 de febrero la Fiscalía de Lavado de Activos tomó la declaración de Jorge Barata. Fue en portugués, lo pidió la defensa de Keiko Fujimori. Pudimos incorporar líneas nuevas de investigación y ampliar el espectro de nuestras acciones.

¿Hay una persecución política a Keiko Fujimori? Ella dijo que es la tercera vez que la investigan…

En lo absoluto. Investigamos el financiamiento de campañas políticas. Nunca la han investigado por eso.

La ONPE no le encontró desbalance para la campaña de 2011.

Esa es una afirmación administrativa que para nosotros carece de rigor y exhaustividad. La tesis del MP es que la ONPE dio certificados de buena conducta sin rigurosidad.

¿Investigarán a todos los partidos políticos?

Se está haciendo. Se abrió una investigación contra César Acuña por el financiamiento de campaña. Alan García está siendo investigado por el mismo tema…

¿Y la alianza PPK de 2011?

Estamos esperando la traducción de las declaraciones de Barata…

¿Y por qué Keiko Fujimori sí está investigada?

Se le abrió investigación por la anotación de Marcelo Odebrecht en su agenda: “Aumentar a Keiko 500 y hacer visita”…

Pero Barata dijo que dio US$300,000 para la campaña de PPK.

Se espera la traducción del testimonio de Barata. La Fiscalía de la Nación ha dispuesto que el fiscal José Pérez pueda tomar decisiones de inmediato en cuanto llegue la traducción. Él es el único autorizado por las autoridades brasileñas para usar la prueba testimonial.

Susana Villarán recibió US$3 millones. ¿No es lavado?

Ese caso lo está viendo el equipo especial del fiscal Castro…

¿Cuál es la diferencia?

Esas son las decisiones estratégicas que la institución tomó. Son decisiones jerárquicas…

¿Es un trato desigual?

Yo no diría eso. Las investigaciones se dan en orden a la evidencia que nos llega. Acuña es investigado por información que fue enviada por la Unidad de Inteligencia Financiera.

¿Hay embargos?

No. Los casos mencionados recién se inician. La investigación a Keiko Fujimori se potencia con lo escrito por Marcelo Odebrecht en setiembre de 2017.

¿Por qué Barata no fue interrogado antes?

Fue interrogado por el equipo especial del fiscal Castro y no dio información al respecto…

Tampoco le preguntaron…

Lo que pasa es que el colaborador tiene la obligación espontánea de decir lo que sabe respecto a la comisión de un delito. Pero no quisiera comentar ello porque Barata habló para nosotros en febrero pasado y dio la información necesaria…

Hablamos de privilegiar a unos y no a otros…

No hay desigualdad. Cuando allanamos el local de Fuerza Popular (FP), nos criticaron. Cuando actuamos frente a Humala…

Ahí no allanaron nada…

No era necesario. Actualmente hay una demanda constitucional de hábeas corpus, igual somos cuestionados. Nuestro trabajo es incomprendido.

¿Allanarán otros locales?

Son medidas de carácter excepcional, decididas por un juez y el fiscal debe darle un sustento sólido.

¿Qué encontraron en los locales de FP?

Es reservado.

Todos sabemos, todo se filtra…

Solo puedo decirle que en el deslacrado participa la defensa de FP. Aún hay sobres por abrir. Se ha obtenido abundante información.

¿A Acuña también lo investigará el fiscal Pérez?

No. Lo ve el fiscal Eduardo Cueva. Todo lo que se derive de las declaraciones de Barata de febrero los verá el fiscal Pérez. Verá lo de PPK y el Apra.

Barata dijo que les dieron a todos, el fiscal Pérez verá todo…

Tomará una decisión estratégica conforme a su autonomía. En el caso de Alan García que ya tiene investigación abierta por el fiscal Castellanos, los fiscales deben interactuar entre ellos y tomarán una decisión estratégica y procesal, entender si se trata de los mismos hechos o no.

¿Basta que Barata hable para que se investigue?

Sí, porque es una noticia criminal. Eso no quiere decir que no haya otros elementos coadyuvantes o sumatorios para verificar lo que ha dicho. Por eso los fiscales tienen que insertar otros elementos de prueba para corroborar el testimonio.

Entonces, ¿como el caso de Keiko Fujimori estaba más avanzado, el fiscal allana las casas de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya?

Así es, primero el partido político. Si la persona demora 15 minutos en abrir, hubo que forzar la puerta.

¿Jorge Barata ya es un colaborador eficaz?

Es un delator premiado en Brasil. En Perú es aspirante a colaborador eficaz con el equipo de corrupción de funcionarios del fiscal Castro….

Pero funciona para lavado de activos, fueron a interrogarlo…

En alguna medida sí. La corroboración de los dichos de Barata como aspirante a colaborador corresponde al grupo del fiscal Castro. Las investigaciones de los fiscales de Lavado están más avanzadas. Tuvimos que hacer un plan paralelo estratégico: activar la cooperación internacional. Pedimos a las autoridades brasileñas facilitar el testimonio de Barata. Al ser delator en Brasil, está obligado a colaborar con fiscalías extranjeras. Para nuestra Fiscalía de Lavado de Activos es un testigo.

¿Barata les ha entregado documentación?

Entiendo que entregó muchísima documentación al fiscal Castro…

Le pregunto por el fiscal Pérez, de Lavado de Activos…

Hay mucha información.

¿Figura el documento de entrega de un millón de dólares a Yoshiyama…?

No se lo puedo revelar. Hemos pedido la información de los servidores de Odebrecht y del Departamento de Operaciones Estructuradas…

¿Tienen papeles de Operaciones Estructuradas?

Se ha cursado el pedido del fiscal Pérez Gómez aún no ha sido atendido por las autoridades brasileñas. No sabemos cuándo llegará. En el caso Humala, en agosto pasado pedimos información al gobierno suizo y está llegando.

¿Y Marcelo Odebrecht ha presentado algo?

Está su agenda y la inscripción sobre Keiko…

Puede ser un deseo, no una realidad. ¿Debe respaldarla un documento?

Ya se solicitó esa información…

Entonces, no tienen nada, doctor…

La investigación no está solamente relacionada a lo que se pueda obtener en Brasil. La investigación de campañas no es solo por el origen del dinero, sino por el ‘ensombrecimiento’ de las donaciones, se hicieron aportes de personas que no existieron.

¿Cuándo se abrirá una investigación preparatoria en el caso Keiko?

La ley establece el plazo máximo de 36 meses. Pero puede ser menos. Es decisión del fiscal Gómez. En el caso de Humala nos quedan varios meses de investigación pendiente. Sin embargo, el fiscal Juárez Atoche está cerrando su investigación a fin de abril. Y de ahí pasa a una etapa intermedia en la Fiscalía que dura tres semanas y luego el juicio.

¿Por eso está usted en contra de que se le levante la prisión preventiva?

Sí. En nuestro país no se juzga en ausencia…

¿Se fugarían?

Si los excarcelan, es una probabilidad.

Humala y Heredia sostienen que contra ellos todos son dichos…

La investigación se está cerrando. Nosotros realizaremos dos diligencias en Brasil la próxima semana con los señores Migliaccio y Mameri. Humala y Heredia nunca han pedido el cese de la prisión preventiva. Los señores Graña sí lo hicieron. En segunda instancia el Poder Judicial les dio la razón. Los Humala centran su expectativa en la decisión del Tribunal Constitucional…

Piden cese de la prisión preventiva…

Pero no es la vía procesal correspondiente. ¿Por qué no pidieron el cese de la preventiva? Porque ahí se discute los grados de convicción de la comisión del delito. Y eso significaría que estamos ante un caso bastante sólido.

¿El TC está obviando esto?

Ellos solo se pronuncian sobre si la prisión preventiva fue bien fundamentada. Nosotros decimos que en esta decisión han participado más de 20 jueces. Los Humala iniciaron acciones de hábeas corpus en Piura y en Arequipa. Quiere decir que los 20 jueces, incluso supremos, no alcanzan los estándares de constitucionalidad. Por eso estamos confiados en que el TC no levantará la prisión preventiva.

¿Qué elementos de convicción tienen de que se fuguen?

Muchos, hasta asilarse políticamente. La señora Heredia tuvo un cargo político en la FAO.

¿Y el impedimento de salida no basta?

No, porque podrían ir a una embajada y asilarse. Es estrictamente indispensable que permanezcan en prisión para que el juicio no se caiga. Están presos por la probabilidad de la fuga, pero también por obstrucción de la justicia. Libres tienen más probabilidades de entorpecer…

¿Ejemplo?

Comprando testigos. Ya lo hicieron. También tratando de compeler a quien pueda asistir al juzgamiento, intentando cambiar testimonios, atemorizando. Pueden destruir documentos. Son muchas probabilidades. Eso queremos controlar. Claro que la organización criminal puede activar muchos mecanismos. Para nosotros es indispensable la prisión preventiva.

¿La Fiscalía presume que manejan mucho dinero?

Parte de nuestra tesis incriminatoria es esa. No podemos saber cómo sufragan los gastos de su familia, abogados…

¿Debería saberse?

Actualmente los abogados son oficiales de cumplimiento. Están obligados a informar a la UIF cualquier operación sospechosa, incluidos los honorarios. Deben saber de dónde vienen. El pago de gastos familiares entra en la pericia de desbalance patrimonial realizada. El desbalance de la organización criminal supera los S/9 millones.

¿Keiko Fujimori puede tener prisión preventiva?

Si el fiscal tiene los elementos suficientes y así lo decide, sí. En general cualquier investigado es susceptible de ello si cumple con estándares tan exigentes de una prisión preventiva.

¿Lo pueden hacer durante la campaña electoral?

No diría que necesariamente es una regla. La investigación tiene aún un cierto grado de inmadurez. Esperamos lo que venga de Brasil.

Barata dijo no tener pruebas de la entrega de dinero a Yoshiyama…

Porque la entrega se hace en efectivo, es un testimonio. Pero hay otros datos que quedan en Operaciones Estructuradas. Ahí hay un rastro. Específicamente no tenemos la información del millón de dólares. Esperemos que llegue.

¿Si no llega, se cae el testimonio?

No necesariamente, porque hay otros elementos que son periféricos que son pruebas indiciarias que permiten a los jueces inferir…

¿Cómo infiere un millón de dólares?

Hay testimonios…

¿Cuáles?

Las dos diligencias programadas tomarán el testimonio de Mameri y Migliaccio. Estarán los abogados de las partes.

¿Cuántos colaboradores eficaces hay para los casos Humala y Keiko?

En el primero hay más de uno, son aspirantes a colaborador, depende del fiscal Juárez. En el segundo no lo sé, no he sido informado.

‘El fiscal Pérez puede citar a quien considere’





¿Por qué no hay investigaciones sobre las otras empresas brasileñas: Camargo, OAS, etc.?

Por disposición superior, esto lo maneja el fiscal Castro.

¿La Fiscalía de Lavado de Activos interrogará nuevamente a Barata?

No. Pero él y Marcelo Odebrecht tienen la obligación de asistir a cualquier juicio como testigos. Hemos firmado compromisos de inmunidad con ellos para que se les comprometa. El fiscal Pérez puede citar a quien considere. Ya declaró Kenji Fujimori…

¿Es un chiste su declaración?

No tengo un comentario. De lo que he sido informado, no sirve de mucho.

DATOS



- Rafael Vela Barba inició su carrera como juez anticorrupción de la Corte Superior de Justicia de Lima. También ha sido juez superior provisional de la Sala de Apelaciones. Luego postuló al Ministerio Público.



- Tiene un doctorado en Derecho y Ciencia Política por la Universidad de San Marcos.