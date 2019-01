Rafael Vela: "Decreto Urgencia 003 estimula colaboración"

El fiscal Rafael Vela , coordinador del equipo especial, garantizó ayer que, de conocerse nuevos pagos de sobornos en los que esté implicada Odebrecht , la empresa colaborará con entregar información porque así se comprometió cuando negoció el cierre de un acuerdo. Precisó que no pueden obligar a una empresa a que se declare culpable por hechos que no reconocen.

Vela señaló que, de no haberse modificado el Decreto Urgencia 003, no habría sido posible avanzar en las investigaciones. “Con el DU 003 no tuvimos una aproximación seria con Odebrecht porque era un sistema normativo muy severo; el Ministerio Público necesita mecanismos que ayuden a la averiguación de la verdad”, declaró a RPP.

En ese sentido, sostuvo que la ley “ha estimulado la colaboración” de la constructora y ha permitido el acceso a información relevante.

“El acuerdo tiene que reformularse si aparecen nuevos hechos, fue tan importante el cambio de la norma que permitió que Odebrecht y otras empresas buscaran acogerse a la colaboración eficaz”, resaltó el fiscal.