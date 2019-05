Rafael Vela: "Buscaban impedirnos hacer nuestro trabajo en el caso de la señora Keiko Fujimori”

El fiscal Pedro Chávarry, quien será tristemente recordado por su paso por la Fiscalía de la Nación, ha declarado que tomó la decisión de sacarlo a usted y al fiscal José Domingo Pérez, porque le habían colmado la paciencia. ¿Qué hicieron para colmarle la paciencia?

Nosotros hacemos nuestro trabajo. Que puede, en algunos casos, ser incómodo, es una circunstancia bastante subjetiva desde el punto de vista de para quién somos incómodos.

¿Qué le incomodaba a Chávarry de su trabajo?

Las expresiones del doctor Chávarry las rechazamos porque en todo momento hemos tenido, dentro de las circunstancias que denunciamos, el respeto para una persona que en ese momento encarnaba a la Fiscalía de la Nación. Las denuncias que eventualmente se hacen están dentro del contexto de nuestro trabajo, no son personales; más bien, tienen un contexto de carácter procesal. Es evidente que, a partir de la decisión del fiscal Pérez de solicitar la detención preliminar de la señora Keiko Fujimori, la atmósfera no solamente fue enrarecida, sino que fue de permanente hostilización. (…) Lo que nosotros exigimos es que exista respaldo institucional para casos de esta envergadura y nunca lo tuvimos; lo que estábamos sufriendo era una serie de hostilizaciones que buscaban impedirnos hacer nuestro trabajo relacionado con dos temas específicos: con el caso de la señora Fujimori y con la homologación del acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht.

¿Chávarry quería proteger a los políticos? ¿Era del pensamiento de que no se podía proceder con ellos como se procede con cualquier mortal?

Mire, yo no quisiera hacer una inferencia lógica deductiva. Lo que a nosotros nos consta son las hostilizaciones, eso es un hecho objetivo de ser analizado. Las motivaciones personales no quisiera comentarlas porque realmente estamos dentro de un plano desvinculado de la objetividad. Pero lo que sí es objetivo es que todos los actos de hostilización finalmente convergen en la decisión del 31 de diciembre (su remoción) y creo que, desde el punto de vista objetivo, (eso) nos hace colegir varias hipótesis de lo que estaba sucediendo.

De hecho, ahora sentimos una atmósfera totalmente diferente porque, desde el punto de vista institucional, es diferente cuando sentimos el respaldo de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien asume el compromiso de facilitarnos toda la logística correspondiente y la búsqueda de recursos financieros.

Eso mejora su ánimo y su disposición al trabajo…

Sin duda alguna, sí.