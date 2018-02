Rafael Vela Barba: "Con Jorge Barata no hay limitaciones"

Minutos después de reunirse con Carlos Kauffman, abogado de Jorge Barata , para ultimar los detalles del interrogatorio al ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú, que ayudará a esclarecer si diversos políticos peruanos fueron sobornados por la constructora brasileña a cambio de obras, el coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, Rafael Vela , brindó detalles a Perú21 de la diligencia que realizarán los fiscales peruanos, este 27 y 28 de febrero, en Sao Paulo, Brasil. El fiscal superior negó que estén blindando a Barata y cuestionó la actuación del procurador ad hoc en este proceso de negociación.

A 15 días del interrogatorio a Barata, ¿cuán productiva fue la reunión que sostuvo con Kauffman?

La reunión con Kauffman ha sido muy fructífera porque no solo nos ha permitido esclarecer las inquietudes de la empresa Odebrecht y de Barata. También nos posibilita definir los detalles de la declaración que brindará el ejecutivo brasileño, el 27 y 28 de febrero. Estamos a la espera de la diligencia.

¿Cuáles han sido las condiciones de Barata a cambio de brindar su declaración?

Ninguna. Las condiciones son propias de la legalidad. Barata está dispuesto a responder todas las preguntas formuladas por los fiscales Germán Juárez y José Pérez. No hay ninguna limitación. Es verdad que hay unas cuestiones de legalidad que son definidas a partir de los convenios internacionales. La Procuraduría General de Brasil despliega garantías para sus colaboradores (eficaces), los protegen a través de acuerdos de inmunidad que nosotros estamos en la obligación de asumir y ya lo honramos. Debo señalar que las declaraciones de Barata no se podrán compartir con el procurador ad hoc, Jorge Ramírez.

Algunos analistas consideran que este acuerdo de ‘no incriminación’ para concretar el interrogatorio a Barata es un pacto de inmunidad que lo blinda. ¿Barata dicta la pauta?

Esa lectura no es correcta. Cuando uno acude al sistema de Cooperación Internacional también se somete a algunas reglas y parte de ellas están definidas por los acuerdos de inmunidad. Estos definen los límites de protección del sistema de administración de justicia de Brasil. Los fiscales se deben a sus deberes de legalidad, objetividad y a cada estrategia que desarrollan.

¿A qué se refiere?

Si nosotros necesitamos contar con esa prueba, nos tenemos que someter a sus reglas. Entender eso como inmunidad es verlo de una manera bastante limitada porque la información que proporcionan los colaboradores brasileños es vital para poder progresar en la averiguación de la verdad de distintas investigaciones de gran envergadura.

Vamos en cuenta regresiva. ¿Qué expectativas tiene?

Estamos ávidos a analizar las respuestas que pueda dar Barata. Esa información será de mucha utilidad para la averiguación de la verdad en las investigaciones que se están llevando a cabo.

¿Los fiscales Juárez y Peña podrán preguntar sobre todos los políticos implicados en el caso Odebrecht o solo los que investigan (Humala y Fujimori)?

Eso depende de la autonomía de cada fiscal. Ellos no tienen ninguna limitación para hacer preguntas. Tienen la libertad de preguntar sobre los temas que consideran relevantes.

Específicamente, ¿por qué casos preguntarán?

Germán Juárez va por los casos del ex presidente Ollanta Humala y Nadine Heredia, y José Pérez por Keiko Fujimori y el partido de Fuerza Popular, entre otros.

¿Preguntará también por los casos de Alan García y del presidente Kuczynski?

No puedo comentar esto específicamente, pero sí puedo decir que los fiscales tienen plena autonomía para preguntar respecto a sus investigaciones.

¿Cuál es el procedimiento?

Lo que hemos acordado con las autoridades brasileñas es que el interrogatorio será por separado. El 27 de febrero lo hará Juárez. La diligencia será a las 2 p.m. y el 28 lo hará Pérez, a las 9 a.m. El procurador general Orlando Martello estará a cargo del interrogatorio.

¿Por qué creer en lo que diga Jorge Barata?

Barata está declarando en calidad de testigo, su testimonio es un elemento más de todo lo que se va incorporando en las investigaciones.

¿Corroborará las declaraciones del ex CEO Marcelo Odebrecht?

Sin duda, Barata es un personaje paradigmático, pero no se puede estructurar una investigación a partir de un testimonio. Es relevante, pero está inserto en una serie de elementos.

Según Odebrecht, Barata fue quien negoció con los políticos.

Todo lo que Barata pueda responder lo conoceremos en la diligencia. Hay que tener en cuenta que las declaraciones de Odebrecht también son en calidad de testigo y es un elemento más de muchos otros.

El procurador ad hoc, Jorge Ramírez, ha planteado una reparación civil a favor del Estado peruano de S/3,400 millones. ¿Perjudica el acuerdo de colaboración entre la Fiscalía y Barata?

El procurador Ramírez no litiga con nosotros en el sistema de Lavado de Activos, pero tendrá que justificar, de manera razonable, lo que él estima acorde con sus pretensiones.

¿No es un monto descabellado?

No puedo emitir una opinión porque no sé cómo él ha llegado a esa conclusión. Sin embargo, sus declaraciones fueron inconvenientemente producidas en un momento que nosotros estábamos tratando de afinar algunos detalles de la declaración de Barata. Esas opiniones (de Ramírez) fueron interpretadas con cierta hostilidad por parte de Barata y de sus abogados.

¿En la reunión que tuvo con Kauffman también cuestionó el monto de Ramírez?

Sí, se le ha explicado que los procuradores no forman parte del Ministerio Público, que son autónomos respecto a su funcionamiento y que dependen del Ministerio de Justicia. Por ello, sus declaraciones no pueden generar ningún tipo de responsabilidad en el Ministerio Público. Nos hemos comprometido a honrar los compromisos. El procurador Ramírez tendrá que explicar y justificar por qué razones dio esas declaraciones y el monto de la mencionada cifra.

La acusación al ex presidente Humala y a su esposa, quienes desde hace más de seis meses están presos, aún sigue sin concretarse. Se anunció que lo harían en diciembre pasado. ¿A qué se debe la demora?

Tiene que ver con el esfuerzo que se está haciendo de la búsqueda de pruebas fuera del país. Es indispensable la declaración de Barata debido a que ha sido nombrado en diversas circunstancia dentro del desarrollo de la investigación. El problema es que obtener la declaración de un personaje del extranjero no depende de la vocación ni de la voluntad de las autoridades nacionales sino de las extranjeras. Para el fiscal Juárez resultaba más conveniente que Barata declarara en calidad de testigo.

Y ahora, ¿para cuándo está prevista la acusación al ex presidente nacionalista?

Es un caso bastante avanzado y con mucha madurez procesalmente y que, entiendo, llevará un análisis exhaustivo riguroso en el momento de culminación. Está en una etapa en que debe decidirse si acusará o no. Que el Tribunal Constitucional los vaya a liberar es una especulación. Hay que esperar hasta al 21 de febrero, ese día el TC evaluará el hábeas corpus que presentó la defensa de Humala.

El juez Richard Concepción devolvió la carpeta de extradición de Alejandro Toledo al fiscal Hamilton Castro, a cargo del equipo especial del caso Lava Jato. ¿Cuál es su lectura?

No puedo opinar porque no conozco los detalles de ninguna de las dos partes.

Hoy (ayer) se cumple un año desde que el ex presidente Alejandro Toledo se encuentra prófugo de la justicia. ¿Cuál es el avance de la acusación en el caso Ecoteva?

Estamos en el proceso de evaluación de toda la información y en donde se insertan las colaboraciones eficaces y procedimientos especiales que ayudan a incrementar información que sirva para concretar las hipótesis. Estimamos que en unos dos meses podamos concretar si acusamos o no. También está previsto presentar la extradición del ex jefe de Estado por el caso Ecoteva.

TENGA EN CUENTA:

* Carlos Kauffman, abogado de Jorge Barata, se reunió ayer con el coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, Rafael Vela, en su despacho.

* A la salida del encuentro, Kauffman manifestó a la prensa que su patrocinado está “presto a colaborar con la justicia” del Perú.

* La defensa del ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú indicó que Vela se ha comprometido a no compartir con el procurador ad hoc en el caso Odebrecht, Jorge Ramírez, las declaraciones de su patrocinado, con la finalidad de que no se presenten medidas contra él.