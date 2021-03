Rafael Santos señala que la campaña recién empieza. Confía que con sus propuestas la gente que aún no sabe por quién votar voltee a mirarlo. Propone simplificar el Estado y le mete su chiquita a Lescano. Le quedan cinco semanas por delante y ayer estuvo en el set de Perú21Tv –que estrena un purificador de aire que elimina el 99.9% de partículas donde se alojan los virus – acondicionado para recibir a los presidenciables que quieran someterse a las preguntas de este diario.

¿Qué cualidades tiene usted para ser presidente de la República?

Soy un peruano emprendedor como los 30 millones de peruanos. He salido adelante y le he podido brindar bienestar a mi hogar, mi clientes, obreros y colaboradores. Vivo de mi negocio propio, no de la política. Soy director de parques industriales de la Sociedad Nacional de Industrias en donde generamos trabajo. Sabemos cuáles son las limitaciones y problemas del Estado corrupto que no nos deja a los peruanos salir adelante.

¿Qué lo diferencia de los otros candidatos?

Les recomiendo a los otros candidatos que publiquen en sus redes que no tienen ningún antecedente policial, judicial y penal como yo lo he hecho. He sido alcalde reelecto ocho años, he manejado presupuesto público con una transparencia total al grado de que no tengo ningún juicio. Soy padre de familia con veinticinco años de casado. Cargo al Señor de los Milagros, soy Capitán del Ejército de reserva.

Usted viene de la gestión municipal y precisamente antes de la pandemia un gran problema para los peruanos ya era la burocracia ¿Cómo cambiaría esto?

El Perú quiere sangre nueva que sea eficiente. Que te pueda dar las autorizaciones, permisos y licencias de manera ejecutiva y no de manera política. Todo tipo de documento que te piden en las municipalidades, gobiernos regionales y en los ministerios son trabas y trabas que no dejan crecer al emprendedor. Están matando la industria, están matando el comercio y están matando el emprendimiento. Debemos deshacernos de esa sangre vieja que no deja salir a trabajar, que no pone las plantas de oxígeno, no pone las camas UCI, que es totalmente ineficiente. Con la sangre nueva podemos poner a trabajar al Perú.

¿En un gobierno suyo cómo se logaría el equilibrio para que los peruanos salgan a trabajar y a la vez no haya más contagiados?

El anterior gobierno y este creen que los peruanos somos animalitos que nos van a estar guiando, encerrando. El peruano es sumamente capaz y emprendedor para saber que hay un distanciamiento social. Con una buena comunicación, con medios de comunicación que den mensajes para que la gente se cuide por sí misma. Tenemos a los restaurantes con los aforos reducidos, en los casinos tenemos más de 80 mil familias que no pueden ir a trabajar. Son medidas antitécnicas. El Banco Interamericano ha demostrado que los encierros y las cuarentenas no nos dan ningún beneficio. Al contrario, nos están matando de hambre. Acabo de venir del mercado Santa Anita, el 50% de los comercios están cerrados porque los dueños se han muerto o porque están quebrados. A mí me hierve la sangre cuando no se toman las medidas que se deben tomar. El problema que tenemos hoy es si los miembros de mesa van a ser o no vacunados.

El viceministro de Salud ha dicho que no podrán ser vacunados antes del 8 de abril.

Responsabilizo al gobierno de Sagasti por la salud de los miembros de mesa que van a recibir a un promedio de 200 personas para votar. Están siendo expuestos a que reciban el virus y ni siquiera le van a dar Ivermectina. Tengo una impotencia por la clase política que está jugando con la vida de los peruanos cuando es momento de unirnos y de sumar esfuerzos también con el sector privado.

Si cree que tiene buenas propuestas ¿por qué la gente aún no le da su respaldo?

No tenemos empresas como las que han estado patrocinando a otros candidatos. El mismo Lescano, ha salido en un medio de comunicación, era uno de los congresistas de Odebrecht. Estuve en Puno y en uno diario local decía que el candidato que está primero en las encuestas es candidato de Odebrecht. Recién nos están empezando a ver. Créeme que soy parte de ese 50% de indecisos que no queremos esa sangre vieja.

En su gobierno ¿Qué pasaría con los proyectos Tía María y Conga?

Lamentablemente en estos proyectos mineros el Estado ha estado ausente. Tú no puedes tener un clásico ‘U’ - ‘Alianza’ y no poner un árbitro. Ese partido no va a terminar porque uno quiere algo y los otros también. Se necesita un árbitro que ponga al Perú en primer lugar. Necesitamos esos recursos de la inversión privada para generar el dinamismo de la economía. Pero también necesitamos darles las garantías a las comunidades de que se van hacer los proyectos de manera responsable. El que contamine el medio ambiente se va.

¿Quién sería el árbitro?

El Estado que tiene que actuar de manera técnica. Todos los proyectos mineros han sido politizados, necesitamos sacar la política de los proyectos de inversión y ser más ejecutivos.

Lescano de Acción Popular propone que, en el caso del litio en Puno, el Estado tenga una participación con los privados al 50% ¿Está de acuerdo?

Esa es la sangre vieja populachera. El Estado es muy mal administrador, ponen al tío, al sobrino. Lamentablemente los políticos juegan mucho con estos cargos públicos. Vamos a declarar de interés nacional la industrialización del litio. Todas las zonas de frontera serán liberadas de impuestos y el Litio puede ser un eje de desarrollo.