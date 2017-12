Rafael Rey: "La CIDH nunca ha sentenciado en contra de un indulto" [VIDEO]

Tras su visita al ex presidente Alberto Fujimori en la Clínica Centenario, el ex ministro de Estado Rafael Rey habló sobre los cuestionamientos en torno al indulto otorgado al ex jefe de Estado.



"Es una competencia constitucional del Presidente de la República que puede ser usada cuando le dé la gana y cuando se le dé la gana", precisó.

Agregó además que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "no podría hacer nada porque la Corte nunca ha sentenciado en contra de un indulto".

Desde su perspectiva, manifestó que la gracia presidencial es una atribución constitucional que no es antidemocrático ya que es dada por la Constitución.



En tal sentido, argumentó que "¿actuaron antidemocráticamente los que votaron a favor de la vacancia? No, porque el voto es libre. ¿Actuaron en contra de la democracia los que se abstuvieron? Tampoco. Puedes uno estar de acuerdo o en desacuerdo, pero lo que no pueden decir es que esa actitud es antidemocrática que es lo que han dicho muchísimos caviares"; comentó.



Asimismo, indicó que no le quedan dudas que PPK se reunió con Fuerza Popular para evitar su vacancia.



"Yo no sé si hubo trato o no, (pero) de parte del Presidente no tengo dudas de que ha habido tratos. Él ha pedido, estoy convencido. Si el presidente no acude donde los fujimoristas era imposible que esos 10 fujimoristas se hubieran abstenidos", señaló.

Rey consideró también que sentencia de 25 en contra de Fujimori "es simple y llanamente una venganza y una vergüenza".