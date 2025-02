Rafael Muente denuncia que no le permiten retomar su cargo en Osiptel

El presidente del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), Rafel Muente, denunció que no se le permitió el lunes el ingreso a su oficina, tras haber sido restituido por Servir.

Como se recuerda, Muente fue suspendido del cargo en septiembre de 2024 por presuntas irregularidades en la contratación de una capacitación. No obstante, este mes, el Tribunal de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) determinó que se violó el proceso administrativo y declaró la nulidad de la resolución de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que suspendía al funcionario.

"Hoy día debía de haber asumido el cargo. Me presenté a las 9 de la mañana con un notario para hacer el ingreso y retomar el cargo que es lo que corresponde. (…) Sin embargo, no me permitieron el ingreso", dijo en un medio de comunicación.

Muente aseguró que conversó con el presidente temporal de Osiptel, Anívar Rodríguez Rodríguez, quien le habría indicado que la PCM no ha comunicado su reposición.

"Para ellos la PCM, que es la parte involucrada, tendría que notificado a Osiptel de esa resolución. Y como la PCM no lo hizo, no podían dejarme entrar", señaló.

El funcionario aseguró que nunca dejó de ser presidente ejecutivo del organismo regulador "porque una suspensión no implica una pérdida del cargo". "Quien ha estado a cargo, nombrado a dedo por el gobierno, fue nombrado como presidente temporal", afirmó.

En ese sentido, consideró que "el Osiptel no es cómodo para el Gobierno" e indicó que "colisiona con intereses políticos que el Gobierno tiene para manejarse con total libertad en la regulación de los servicios públicos".

Por último, Muente anunció que este martes intentará nuevamente ingresar a su oficina en Osiptel.

