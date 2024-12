Rafael López Aliaga: "Yo no entiendo al fujimorismo; están permitiendo que un delincuente postule”

A la mitad de su gestión, Rafael López Aliaga, acaba de inaugurar su Vía Expresa Sur y ya anuncia la ampliación de la Ramiro Prialé y los trenes de Chosica para 28 de julio. Siempre polémico, defiende al ministro del Interior y la minería artesanal. Y fiel a su estilo, marca distancia del fujimorismo y de APP, y anuncia nuevos jales para Renovación Popular. El próximo 18 de enero de 2025 conmemorará el 490 Aniversario de Lima. Y reubicará la estatua de Francisco Pizarro.

¿Tendremos los trenes en 2025?

El tema es el embarque. Saldrá de Los Ángeles al Callao. Mi intención es que antes de 28 de julio tengamos convoys de bajada cada 15 minutos de Chosica a Lima. Tenemos casi 20 locomotoras. Llegamos a la estación de Desamparados. Monserrate todavía no está lista. Callao en una segunda etapa.

Hablando de trenes, ¿cómo ve a Avanza País?

Yo le ofrecí a Phillip Butters ser candidato, él iba a ser el jefe. He invitado a dos personas: Carlos Añaños y él. No sé por qué Añaños terminó en ese partido tan raro, y fue una sorpresa absoluta que Phillip se fuera con Avanza País. Más bien de Avanza País están viniendo más congresistas a Renovación Popular. Siguen viniendo.

¿Alguno que se pueda adelantar?

Patty Chirinos ya lo dijo. Bueno, hay uno más. Sobre lo otro, pregúntale a Butters. Yo le dije a Phillip: “Mira, yo prefiero quedarme en la alcaldía mis cuatro años y que tú seas el presidente del Perú”. Tanto habla. Que asuma, pues, ¿no?

¿Y sigue pensando en quedarse los cuatro años o en abril hará un anuncio?

Voy a ver, en octubre te respondo. Todavía falta bastante. De acá a octubre qué pasará.

No descarta ser candidato si el pueblo se lo pide.

No descarto si mi conciencia me lo pide. Depende de muchas cosas; no es un juego esto. Si tienes un candidato que te dice que se siente predestinado o que se alocó, que desde niño quería ser candidato… Pero es una cruz, una carga, es dedicarte. Si lo vas a hacer en serio, vas a tener una vida de esclavo, 24/7 sacándote el ancho.

Pero a usted le gusta el sacrificio.

Me gusta el sacrificio, sí, cuando hay una felicidad. A nadie le gusta sufrir, tendría que ser un enfermo mental. Pero no voy a profundizar porque hay gente estúpida que no entiende.

¿Cuándo estaría el Arena Lima en el Parque de las Leyendas?

Es una propuesta del Movistar Arena. Yo he mandado gente con esos medidores de ruido para que se pongan afuera de un concierto de rock pesado y me manden los videos de cuántos decibeles tiene. El sonido está aislado, tiene una cubierta. Está pensado tipo Europa. Es un grupo serio que ya tiene la experiencia. No sé si viste el lanzamiento de Javier Milei.

En el Movistar Arena de Buenos Aires.

Sí, con su canción del león. No es como dice la izquierda del mal, todos esos vagos que nunca han trabajado; es una izquierda maldita porque es mentirosa, asesina y ladrona. El comunismo ha traído tanto odio al Perú, ríos de sangre. Mienten. Dicen que se van a perjudicar los animalitos. Mentira, pues. Ojalá que presenten su oferta, porque eso lleva a que haya competencia y otro ofrezca mejores condiciones.

¿Cuándo estará la Vía Expresa Sur?

Yo inauguro este viernes (27 de diciembre). El domingo puedes anunciar la conexión de la Vía Expresa Sur, el empalme con la Panamericana Sur. Los que quieran ir a las playas del sur tienen una buena salida directa.

Los vecinos de Surco también.

Claro, feliz que vaya Carlos Bruce con su ropa de baño si desea, y va a su playa. Igual, la continuación de la Ramiro Prialé llegará hasta Morón. Yo quiero tenerlo para 28 de julio también. Un puente cruza la avenida Las Torres y otro puente cruza el río Rímac, a la altura de Morón.

Hablando de puentes, ¿y el de Armendáriz?

Yo noto que a Carlos Canales le han impuesto un proveedor que él no quería. En el concurso que realizó Miraflores ganó otro, y creo que OSCE, por lo que Carlos me cuenta, le impuso esta empresa que estaba en Indecopi, una empresa que estaba en mala situación financiera.

Y relacionada con las presuntas coimas de Vizcarra.

Claro, por eso. Yo en principio nunca pacto con una persona así. Aquí no me entra nadie que ha estado en el Club de la Construcción o con fianzas truchas. Huele mal.

“NO HAY VOLUNTAD POLÍTICA”

Otra cosa que ha dicho que huele mal es la presunta red de prostitución en el Congreso.

Voy a los hechos. No tengo por qué juzgar a una señorita que es un ser humano con papá y mamá que ha sido fiscal, y que ahora está llorando. He visto a tres motos disparando. No es normal eso, es un ajusticiamiento. Han ajusticiado a esta pobre criatura, han truncado una vida. No me interesa su vida privada. Lo cierto es que trabajó en el Congreso, la despidieron, regresó, conversó con su jefe y a la semana está muerta.

Se hallaron 70 casquillos de bala…

Hay otra señorita que no tiene mayores estudios y tiene una página pornográfica. Trabajaba para el mismo jefe. APP (Alianza para el Progreso) está ligado a este tema. ¿Cuáles son los méritos para que esta señorita que tiene su página porno trabaje en el Congreso de la República? Y el congresista responde que está muy satisfecho, muy cómodo. No pues, son dineros públicos. Si trabaja en una página porno, no hay que pensar mucho. Lo de los votos no está comprobado. Pero es muy raro que maten a una criatura que podría haber contado. Esa niña podría haber dicho: “Sabes qué, este tema es mayor. Ahí están los políticos involucrados, tengo fotos”. Ese celular vale oro para saber la verdad. Que el celular se abra y se diga qué pasó. Nunca he visto tres motos. Han ido con la misión de matar, ajusticiar, que no salga con vida.

También habrían asesinado a Nilo Burga, de Frigoinca, relacionado con el caso de Qali Warma.

Estamos hablando ya de mafias. La vida no vale nada. Pero tampoco hay decisión de la señora Boluarte. Vizcarra, PPK y Sagasti invitaron a todos los venezolanos, y ahí vinieron buenos y malos. Nos llenaron el país con lo peor de Venezuela. Hay una ley que dice que, si el venezolano no tiene sus papeles en regla, tiene que irse; pero no hay voluntad política. Estamos hartos y puede llegar a mayores, que la gente tome la justicia por su mano. Ojalá no pase.

Más allá de las motos, ¿qué hará por la seguridad?

Queremos inundar Lima de cámaras: 70,000 cámaras. Ahora hay 4,000 o 5,000. Y estamos reforzando la inteligencia municipal del GEIM al mando de José Baella, ex-Dircote. Trabaja muy bien con el ministro del Interior.

Lo veo contento con Juan José Santiváñez.

Contento no, pero sí funciona, por más que lo ataquen. Y la inteligencia de la Policía no es que sean mancos. Cuando la policía quiere capturar a alguien, lo captura; cuando no quiere, tipo Cerrón o el hermano de Dina Boluarte, no los captura.

El que no le gusta es José Arista.

Tú no puedes decir una semana que Petroperú está quebrado y manejado pésimamente, y a la semana le desembolsas US$1,200 millones. Es incoherente. Un ministro de Economía no puede tener ese rol. ¿Cómo ponen US$1,000 millones en Petroperú sabiendo que el problema número uno del Perú es la inseguridad?

¿Rómulo Mucho sí le gustaba como ministro?

Me gustaba al principio, pero cuando le tocó la papa caliente del Reinfo se me cayó. No la supo manejar. Una persona con experiencia no supo distinguir la paja del trigo. En el Reinfo hay minería ilegal, pero es la minería. Tienes 400,000 afiliados de Confemin, que es artesanal desde su bisabuelo. La minería no empezó ayer con las transnacionales. El Perú es un país minero.

Muchos artesanales son usados por los ilegales.

Sí, por eso, hemos propuesto una ley de trazabilidad como Renovación Popular. Las procesadoras no tienen supervisión. La ley dice que para procesar tienes que tener el contrato de uso de tierras con quien tiene el denuncio y la guía de despacho, para saber de dónde salió el mineral. Eso le da tranquilidad al artesanal, porque el policía tampoco lo puede coimear.

El ilegal podría usar los documentos del artesanal, como se hacía con el Reinfo.

La guía de despacho es vital, tendría que ser falsificada. Y tienes un supervisor. Esa guía tiene que estar firmada con el origen, no es que la alquilas al ilegal como el Reinfo. La trazabilidad no está normada. ¿Y no se le ocurre a Mucho? Lamentablemente, tuvimos que votar para que no continúe.

Franco Bequer de Confemin es cercano.

Bequer, nombre de poeta. “Las golondrinas…”.

No es del Siglo de Oro, pero parece. Sorprendió su apoyo al paro.

Mira, yo he sido sectorista del área minera en el Citibank, y no me cuadraban las cifras. Una empresa grande extrae 100, pero procesa 200. Donde refinas tiene que haber trazabilidad. Si me dicen que vino de Pataz, lo miro con lupa.

El problema es que alrededor de esta minería hay sicariato y prostitución.

Es que, al no estar normado, está abierta la olla para que entre de todo. No hay control. Es una jungla. Pero ya tenemos una propuesta.

No pasó la ley que restringe la candidatura de condenados por delitos graves. ¿El fujimorismo quiere polarizar con un radical?

Yo no entiendo al fujimorismo, no sé lo que están haciendo; están permitiendo que un delincuente postule. El país no es para timbas, es para darle estabilidad, seguridad. Hay un daño tremendo al país. Con PPK tenían 70 congresistas para hacer reformas de fondo.



“Pizarro irá al pasaje Santa Rosa. Vamos a hermanarnos”

El 18 de enero se conmemoran 490 años de Lima.

Va a ser un superaniversario. Tenemos invitados de lujo que nos van a acompañar. Está viniendo la presidenta de la Comunidad de Madrid, la doctora Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Vienen con el concepto de fraternidad. Tenemos el orgullo de tener un patrimonio de la humanidad que tiene mucha influencia inca y española. El monumento a Taulichusco y la estatua de Pizarro.

Taulichusco va a Palacio.

Y Pizarro irá al pasaje Santa Rosa; es un pedido de varios regidores y de Prolima. A diferencia de México, que insulta a España, nosotros queremos decirle que somos los mismos, somos fraternos. Vamos a hermanarnos. En el Perú todos tenemos de inga o de mandinga. No puedes juzgar a un ser humano con criterios de hace cuatro siglos.

Los tumbaestatuas y sus amigos de izquierda van a criticar a Pizarro.

Esto trasciende a tus amigos de izquierda. Lima merece reencontrarse con su historia. Barrios Altos va a ser la joya de la corona. Va a recibir S/800 millones.



