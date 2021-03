Virgilio Acuña negó que haya alguna alianza entre el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga , y el Frente Patriótico Democrático, grupo que lidera, de cara a las Elecciones 2021.

En diálogo con Willax TV, precisó que su relación política con el líder etnocacerista Antauro Humala terminó entre julio y agosto del año pasado debido a que incumplió con varios compromisos.

Entre ellos figuraba colocar las cabezas de 16 listas de postulantes al Congreso de diferentes regiones e incluirlo como candidato a la vicepresidencia de la República para los comicios del 11 de abril.

“No hay ningún tipo de convenio, pacto, alianza o acuerdo con Rafael López Aliaga y el Frente Patriótico. Apoyo su campaña, pero no soy parte de su núcleo orgánico”, aseveró Acuña.

“No existe ninguna relación con Antauro Humala; no soy antaurista”, añadió el excongresista, quien indicó que el hecho de que algún reservista use un polo en respaldo a Antauro Humala no quiere decir que haya una alianza con Renovación Popular.

“Apoyo a Rafael porque es mi amigo hace 30 años. Lo conocí en la Universidad de Piura. Coincido con él en la lucha contra la corrupción y solo él puede evitar que continúen las organizaciones políticas anteriores y que nos ha hecho daño durante años”, anotó.

Como se recuerda, Renovación Popular confirmó su alianza con un grupo de reservistas del Ejército Peruano (EP), pero aclaró que la misma no incluye al líder etnocacerista, Antauro Humala.

A través de un comunicado, recalcó que dicha agrupación política no respalda a personajes condenados por crímenes contra efectivos de la Policía Nacional “desarmados y reducidos”.

“Se ha realizado una alianza entre un grupo de Reservistas del Ejército y Renovación Popular. Esta alianza no incluye al asesino Antauro Humala”, señaló López Aliaga en Twitter.

