El virtual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga (Renovación Popular), señaló que trabajará junto a George Forsyth (Somos Perú) en beneficio de todos los vecinos de la capital.

Desde su local partidario en Jesús María, López Aliaga agradeció a Forsyth Sommer por haberle ofrecido su apoyo y haber acudido hasta dicho lugar. En ese sentido, dijo que el exalcalde de La Victoria brindará su respaldo en los distritos de Lima en los que se impuso.

“Le agradezco a George Forsyth que ha venido porque vamos a unir esfuerzos con los distritos en los cuales él ha ganado. Coincidimos en todo: delincuencia cero, trabajamos con las motos que la municipalidad alquila y las da en cesión en uso a los distritos. Los distritos donde él ha ganado válidamente él pone los serenos, es un trabajo mancomunado”, declaró para Latina.

El también excandidato presidencial reveló que le ha escrito vía WhatsApp a Daniel Urresti para invitarlo a trabajar juntos. Además, resaltó en que está dispuesto a acudir a su casa a dialogar de ser necesario.

“Le he escrito por WhatsApp (a Daniel Urresti), no tengo respuesta todavía. Estoy dispuesto a ir a verlo a su casa si es necesario porque creo que es momento de trabajar todos juntos por Lima. Le he enviado mis respetos y que trabajemos por Lima porque es momento de pasar la página”, sostuvo.

Finalmente, Rafael López Aliaga reiteró en que no planea reunirse con el presidente de la República, Pedro Castillo, pues opinó que no es una persona grata para la ciudad.

“Para mí (Pedro Castillo) es una persona no grata para la ciudad de Lima, espero que más alcaldes y gobernadores lo declaren así”, expresó.

Resultados

Hasta el momento la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha procesado el 100% de actas y ha contabilizado el 97.50% de ellas. En base a ello, López Aliaga ocupa el primer puesto con el 26.29% de votos válidos y lo sigue Urresti Elera con el 25.37%.

VIDEO RECOMENDADO

Declaraciones de Wilmar Elera